Kammermusik am 13.9. im Bezirksmuseum Josefstadt

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Kammermusik“ präsentiert bei seinem nächsten Konzert im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ein stimmungsvolles Programm mit Stücken von Bach, Mozart, Schumann, Schubert und Strauss: Am Mittwoch, 13. September, treten im Festsaal ab 19.00 Uhr Sebastian Jolles (Violoncello), Annelies Scheiwein (Klavier), Cornelia Petre (Klavier), Jörg Ziegelbauer (Klavier) und Martina Weixelbraun-Mohr (Sopran) auf. Die rührigen Vereinsleute haben für diese Veranstaltung ein besonderes Motto festgelegt: „Alle Instrumentalist*innen sollten bei Sänger*innen in die Lehre gehen – und alle Sänger*innen bei Instrumentalist*innen; so profitieren alle – besonders das Publikum“. Der Eintritt ist frei. Spenden werden angenommen. Kontaktaufnahme mit dem Vereinsteam per E-Mail: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com.

Auskünfte über das Bezirksmuseum Josefstadt (Öffnungsstunden, Bezirksgeschichte-Dokumentation, Sonder-Ausstellungen, Kultur-Termine, u.a.) können Interessierte bei der auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Leiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15 anfordern. Zuschriften an die Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

