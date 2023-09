Energiewende: "Auri" unterstützt Unternehmen mit neuem Ökostrom-Angebot

100 Prozent regional, nachhaltig, günstig: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft steht Raiffeisen NÖ-Wien Betrieben mit dem Stromtarif "Auri One" als innovativer Partner zur Seite.

Wien (OTS) - Rund 145 Milliarden Euro an Mehrinvestitionen sind mit Blick auf die grüne Transformation der österreichischen Wirtschaft erforderlich, um die von der Europäischen Kommission mittels Green Deal vorgegebene Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Ein wichtiger Schritt dahin: der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energiequellen. Raiffeisen NÖ-Wien präsentierte bereits Mitte Juni mit "Auri One" einen Lösungsansatz – nach dem erfolgreichen Launch für Konsument:innen gibt es den Ökostromtarif ab sofort auch für Unternehmen.

"Angesichts der mannigfaltigen Herausforderungen ist es wichtig, innovative und kundenzentrierte Antworten zu entwickeln. Wir haben deshalb 'Auri' mit dem Anspruch ins Leben gerufen, bei der Bewältigung der Teuerung der Wirtschaft sowie Privatpersonen zur Seite zu stehen und die Nachhaltigkeit zu forcieren", betont Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien. "Mit dem neuen Business-Tarif wollen wir Unternehmen bei der Energiewende unterstützen. Wer auf regionalen, günstigen und grünen Strom setzt, verschafft sich zudem ganz klar einen Wettbewerbsvorteil."

Attraktive Konditionen für Unternehmen

Raiffeisen NÖ-Wien ist seit über 20 Jahren ein starker Impulsgeber mit Blick auf die heimische Energieautarkie. Maßgeschneiderte Finanzierungen und individuelle Finanzierungsberatung gehören ebenso dazu wie "Auri One": Betrieben oder Vereinen bis 100.000 Kilowattstunden pro Jahr je Zählpunkt – bei einem Verbrauch darüber wird auf Anfrage an support @ auri.at ein individuelles Angebot erstellt – wird damit ein Ökostromtarif geboten, der zu 100 Prozent aus Österreich stammt und attraktive Konditionen bietet:

15,71 Cent netto pro Kilowattstunde und monatlicher Grundpreis von 3,49 Euro netto im ersten Jahr unter Berücksichtigung des Wechselbonus von 16 Prozent (Stand: 7.9.2023)

12 Monate Preisgarantie für optimale Planungssicherheit

transparenter und einfacher Online-Tarifwechsel über www.auri.at/business

40-Euro-Herbstbonus bei Vertragsabschluss bis 31. Oktober 2023



Investment in Green-Tech-Start-up

"Auri" ist eine Marke der Raiffeisen Energy Ventures GmbH, die zu 100 Prozent in Besitz von Raiffeisen NÖ-Wien steht. Um bestmögliche Lösungen für Kund:innen zu garantieren, wird die Plattform www.auri.at mit backbone.one betrieben. "In einer Zeit, in der Planungssicherheit, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit für jedes Unternehmen ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, ist 'Auri' die ideale und kostengünstige Lösung. Wir sind stolz, dass Raiffeisen NÖ-Wien auch hier die internationale Pionier-Rolle einnimmt, in Kooperation mit unserem Green-Tech-Venture backbone.one erstmals einen grünen, regionalen und preislich attraktiven Stromtarif für Unternehmen auf den Markt zu bringen", so Andre Felker, CEO backbone.one.

Durch ein Investment in backbone.one wird die Partnerschaft im Sinne der Weiterentwicklung und absoluten Kundenzentrierung von "Auri" noch vertieft. "Wir wollen gemeinsam innovative Wege im Energiesektor beschreiten. Deshalb arbeiten wir daran, dass Betriebe oder Vereine bald zusätzlich als Stromproduzenten in Erscheinung treten und ihre Energie in das Auri-Netzwerk einspeisen können. Das trägt zum Klimaschutz bei und stärkt die heimische Energieautarkie", erklärt Michael Höllerer abschließend.

