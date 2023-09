ENTlich100! Egmont Ehapa Media feiert großes Disney-Jubiläum (FOTO)

Berlin (ots) - Das große Disney-Jubiläum rückt unaufhaltsam näher: Am 16. Oktober 1923 startet die 100jährige Erfolgsgeschichte der Traumfabrik. Der Grundstein für die weltweite Verbreitung der abenteuerlichen Geschichten mit Donald Duck, Micky Maus und Co. ist gelegt. Auch in Deutschland finden die Filme und Geschichten der Walt Disney Company schnell eine große Fangemeinde. Bereits seit 1951 sorgt Egmont Ehapa Media mit den Veröffentlichungen von jährlich über 65 Editionen von Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) und 48 Ausgaben im Portfolio der Micky Maus für Comicspaß über Generationen hinweg.

Publishing Director Jörg Risken hat mit seinem Team buntes Jubel-Portfolio zusammengestellt:

"Wir sind stolz, seit mehr als 70 Jahren Lizenznehmer der Walt Disney Company zu sein und lassen es jetzt zum 100. Disney-Jubiläum ordentlich krachen. Unter anderem wird die allererste Ausgabe des LTB "Der Kolumbusfalter" in Neuauflage im Retro-Glanz erstrahlen. Auch das Micky Maus-Magazin feiert dieses große Jubiläum mit spannenden Jubiläumscomics und dem Thema "Wie Geschichten, die Welt bewegen".

Auch die Egmont Comic Collection lässt die Traumfabrik hochleben. Auf über 360 Seiten bietet der großformatige Prachtband "100 Jahre Comics" eine Zeitreise durch ein Jahrhundert in Entenhausen mit vielen besonderen Illustrationen und jeder Menge Hintergrundwissen. Mit dabei: Carl Barks, Floyd Gottfredson, Romano Scarpa, Don Rosa, Daan Jippes, William Van Horn, Silvia Ziche und viele großartige Künstler mehr. Der Jubel-Band "100 Jahre Comics - Das Beste aus Entenhausen" (ISBN: 978-3-7704-0626-5, EUR59,00) erscheint am 10. Oktober im Handel.

Zum Einstimmen in die Feierlichkeiten erscheint ab dem 14. September das Sonder-LTB "Disney 100" (EUR12,00). Dieses LTB reist in die Vergangenheit und in die Zukunft zugleich! Auf Basis von acht legendären Disney-Kurzfilmen wurden neue Geschichten entwickelt, die den Zauber von damals innehaben und uns ganz neue Perfektiven aufzeigen! Ein einzigartiger Lesespaß!

Die Jubel-Produkte im Überblick:

14.09.2023 - "Disney 100" LTB (EUR 12,00)

14.09.2023 - LTB 1 "Der Kolumbusfalter" (EUR 7,99)

29.09.2023 - Micky Maus-Magazin (EUR 4,50)

10.10.2020 - Sonderband "100 Jahre Comics" (ISBN: 978-3-7704-0626-5, EUR 59,00)

Der gesamte Comic-Spaß ist auch im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Rezensions- und Verlosungsexemplare; Bildmaterial sowie Interviews mit unseren Entenhausen-Experten, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Rückfragen & Kontakt:

Anja Adam

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

i.A. Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Mobil: +49 (0)16097416569

E-Mail: a.adam @ egmont.de