Privatklinik Wehrle-Diakonissen produziert Sonnenstrom

Nahezu optimale bauliche Gegebenheiten ermöglichten uns die Ausnutzung der gesamten Dachfläche der Klinik Mag. Werner Fischl 1/4

Generell achten wir in allen Betrieben der PremiQaMed Group darauf, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu reduzieren und nachhaltiger zu gestalten. Mag. Werner Fischl 2/4

Auch unsere Mitarbeiter*innen bringen wertvolle Inputs, wie auch im Kleinen auf Ressourcen geachtet werden kann Mag. Werner Fischl 3/4

Mitglieder des interdisziplinären Nachhaltigkeitsteams, bestehend aus Qualitätsmanagement, Technischer Leitung, Diätologie, Einkauf, Hygiene und Pflege, fungieren in Salzburg als Botschafter*innen und Ansprechpersonen für Ressourcen- und Umweltschutz am Standort und sind für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit verantwortlich. Mag. Werner Fischl 4/4

Salzburg, 7. September 2023: (OTS) - Auf 1.800 Quadratmetern Kollektorfläche produziert die Privatklinik Wehrle-Diakonissen seit Anfang September ihren eigenen Sonnenstrom. Die neue Photovoltaikanlage am Dach des Hauses soll jährlich 350.000 Kilowattstunden Strom erzeugen und damit 20 Prozent des Jahresverbrauchs der Klinik decken.

924 Solarmodule konnten bei der Errichtung der neuen Photovoltaikanlage der Privatklinik Wehrle-Diakonissen auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern verbaut werden. „ Nahezu optimale bauliche Gegebenheiten ermöglichten uns die Ausnutzung der gesamten Dachfläche der Klinik “, freut sich Mag. Werner Fischl, Geschäftsführer der Klinik. 20 Prozent des gesamten Energiebedarfs durch Sonnenenergie abdecken zu können, sei ein wichtiger weiterer Beitrag im Sinne der Nachhaltigkeit, jedoch bei weitem nicht der einzige, so Werner Fischl. „ Generell achten wir in allen Betrieben der PremiQaMed Group darauf, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu reduzieren und nachhaltiger zu gestalten. “ Nach der Privatklinik Graz-Ragnitz ist die Privatklinik Wehrle-Diakonissen das zweite Spital der Gruppe, das mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet wurde.

Entsprechende Projekte werden durch die konzerninterne Tochter PremiQaMed IMS, in der die technischen Kompetenzen für das Gesundheitswesen gebündelt sind, entwickelt und umgesetzt. Dazu gehören neben dem Ausbau der Solarenergie beispielsweise auch die Errichtung von Ladestationen für Elektroautos und Projekte zur Energieeinsparung. Alle Betriebe der Unternehmensgruppe - darunter auch die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg - unterziehen sich jährlichen externen Energieaudits und beziehen ihren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern.

„ Auch unsere Mitarbeiter*innen bringen wertvolle Inputs, wie auch im Kleinen auf Ressourcen geachtet werden kann “, berichtet Werner Fischl. „ Mitglieder des interdisziplinären Nachhaltigkeitsteams, bestehend aus Qualitätsmanagement, Technischer Leitung, Diätologie, Einkauf, Hygiene und Pflege, fungieren in Salzburg als Botschafter*innen und Ansprechpersonen für Ressourcen- und Umweltschutz am Standort und sind für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit verantwortlich. “

Privatklinik Wehrle-Diakonissen

Die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg-Aigen, ein Betrieb der PremiQaMed Group, steht für moderne Diagnostik und Medizintechnik, interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie kompetente Pflege in familiärer Atmosphäre.

Zum breiten konservativen und operativen Leistungsspektrum zählen Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie, Allgemeinchirurgie, Augenheilkunde, Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Innere Medizin und Psychosomatik. Angeboten werden ambulante, tagesklinische und stationäre Behandlungen.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 2.000 Mitarbeiter*innen sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt die PremiQaMed Group das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

Foto in Druckqualität zum Download: www.premiqamed.at/de/presse

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christina Jungbauer

PremiQaMed Privatkliniken GmbH

Privatklinik Wehrle-Diakonissen

Guggenbichlerstraße 20 • 5026 Salzburg, Austria

T: +43 662 90509 401

christina.jungbauer @ pkwd.at • www.pkwd.at