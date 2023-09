Werbe Akademie: Rookie-Awards 2023 an Jahrgangsbeste verliehen

Werbe Akademie der WKW und Österreichische Marketing Gesellschaft zeichnen herausragende Diplomarbeiten im Online Marketing und Social Media Management aus.

Wien (OTS) - Die Auszeichnung der Jahrgangsbesten der Diplom-Lehrgänge Online Marketing und Social Media Management der Werbe Akademie der Wirtschaftskammer Wien zählt zu den Karriere-Highlights der Absolventen. Katharina Stummer, Direktorin der Werbe Akademie der WKW, gratulierte am Sommerfest der Österreichische Marketing Gesellschaft (ÖMG) im Zoku Vienna den Nachwuchstalenten: „Mit der Verleihung der Rookies werden die außerordentlichen Leistungen und exzellenten Diplomarbeiten unserer Studierenden honoriert. Die Auszeichnung zeigt: Es lohnt sich, die extra Meile zu gehen. Eine anspruchsvolle Ausbildung in diesen herausfordernden Zeiten mit Bestnoten abzuschließen, ist eine besondere Leistung. Darauf können unsere Rookies sehr stolz sein.“

Im Rahmen des Sommerfests der Österreichischen Marketing Gesellschaft verlieh die Werbe Akademie die Rookie-Awards 2023 an die Nachwuchstalente der Diplom-Lehrgänge Online Marketing und Social Media Management. „Auch dank der erfolgreichen Kooperation mit der Österreichischen Marketing Gesellschaft eröffnet die Werbe Akademie ihren Absolventen beste Jobchancen“, ist Stummer überzeugt.

Bestleistungen im Online Marketing

„Online Marketing ist mittlerweile aus der Firmenkommunikation nicht mehr weg zu denken. Mit dem Diplom-Lehrgang für Online Marketing gibt es bereits seit über 10 Jahren eine etablierte Ausbildung. Die Werbe Akademie hat hier eine absolute Vorreiterposition. Ein wunderschöner Schlusspunkt in der Ausbildung ist die Prämierung der Jahrgangsbesten. Das zählt zu meinen liebsten Aufgaben als Lehrgangsleiterin“, betont Kirsten Neubauer, Leiterin des Online Marketing-Lehrgangs.

Rookie of the year:

Mag. Nicole Proell (Notenschnitt 1,0) − Diplomarbeit zu einem Online Marketing Konzept für das Unternehmen „Benni´s Nest“ (Baby- und Kindermöbel) mit dem Ziel der Online-Umsatz-Steigerung. Dabei wurden unterschiedliche, koordinierte Maßnahmen erarbeitet, um die Bekanntheit in bestehenden und neuen Märkten zu steigern und gezielt Neukunden anzusprechen. Das Unternehmen möchte bewusst neue Produkte im Sortiment bewerben, um designaffine, naturliebende und umweltbewusste Kunden breitenwirksam zu erreichen.

Die Jahrgangsbesten im Social Media Management

Für Sabrina Oswald, Kursleiterin des Diplom-Lehrgangs Social Media Management und Vorstand der Österreichischen Marketing Gesellschaft, zeigt sich: „Mit den Rookies ehren wir die, die den größten Einsatz und die besten Leistungen gezeigt haben. Die Teilnehmer haben viel auf sich genommen, um einen berufsbegleitenden Lehrgang zu absolvieren. Das Niveau war sehr hoch, was bedeutet, dass tolle Social Media Manager in den Markt kommen. Darauf bin ich stolz."

Rookies of the year:

Eva Koller-Fida (Notenschnitt 1,0) − Social Media Konzept „Heißes Eisen – mit Volldampf durch die Sozialen Medien“: Die Zielsetzung ist, Social Media als zusätzlichen Kommunikationskanal für den authentischen Auftritt der Putzerei Klaus mit und für potentielle Kunden aufzubauen. Die Marketing- und Kommunikationsstrategie ist darauf ausgerichtet, die Zielgruppe genauer anzusprechen, das Engagement zu steigern und auf Qualität, Professionalität und Rund-um-Services wie Nähen, Abholung, SMS-Benachrichtigung, Spezialreinigung etc. hinzuweisen.

Marie-Theres Richtsfeld (Notenschnitt 1,3) − Diplomarbeit zum digitalen Musikbusiness: Strategisch gut aufgebaute Social Media Präsenz hat großes Potential zur Vermarktung von Musik durch steigende Online-Verkäufe und der immer wichtigeren Rolle des Streamings. Das Social Media Konzept für eine österreichische Sängerin – Laura Zotti – zeigt, dass klare Positionierung zu mehr Reichweite führt, zu intensiverem Austausch mit Fans und steigenden Streaming-Zahlen, sodass es wirtschaftlich möglich ist, von Musik zu leben.

Social Media Management unter neuer Leitung

Der Diplom-Lehrgang Social Media Management startet im Herbst 2023 unter neuer Leitung: Sabrina Oswald konzentriert sich künftig ausschließlich auf die Lehrtätigkeit und übergibt die Lehrgangsleitung an Markus Nutz, Geschäftsführer und Eigentümer der Agentur Spinnwerk. „Technologie, Kreatives, Digitales und Kommunikation sind meine Leidenschaften. Die digitale Welt ist für mich der vielfältigste und spannendste Ort. Ich freue mich darauf, die Social Media Experten der Zukunft auszubilden, und wünsche allen Absolventen einen erfolgreichen Eintritt in die Branche. Mit dem Rookie-Award im Gepäck steht der Karriere in der Kommunikationsbranche nichts mehr im Weg“, ist Nutz überzeugt.

www.werbeakademie.at/online_marketing

www.werbeakademie.at/social_media_management

