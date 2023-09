3SI Immogroup auch 2023/24 Premium-Sponsor des First Vienna FC

Verlängerung: Bauträger 3SI Immogroup unterstützt weiterhin Wiener Fußball-Traditionsverein

Wien (OTS) - Die 3SI Immogroup verlängert das Sponsoring für den geschätzten Döblinger Traditionsverein First Vienna FC 1894 um ein weiteres Jahr: Auch in der nun beginnenden Saison 2023/24 bleibt das Wiener Immobilienunternehmen Premium-Sponsor der Vienna.

Bereits in dritter Saison ist der familiengeführte Wiener Bauträger und Immobilienentwickler Premium-Sponsor des geschichtsträchtigen Vereins First Vienna FC, der seit 2022 in der ADMIRAL 2. Liga, Österreichs zweithöchster Spielklasse, vertreten ist. Die Gemeinsamkeiten sind für Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, seit Anbeginn der Partnerschaft klar: „ Bei der Vienna spürt man das Familiäre, den Zusammenhalt, den Teamgeist. Das sind Dinge, die wir auch als 3SI Immogroup tagtäglich leben und absolut schätzen “, sagt Schmidt.



Vienna-Vizepräsident und Vorsitzender des Verwaltungsbeirates Roland Schmid freut sich über die Verlängerung des Sponsoring-Engagements der 3SI Immogroup: „ Wir freuen uns sehr, bereits in der dritten Saison auf die starke und wichtige wirtschaftliche Unterstützung von Michael Schmidt und seiner 3SI Immogroup als Premium-Sponsor zählen zu können. Es macht mich stolz, eine fortlaufende Partnerschaft mit ihnen zu pflegen und bedanke mich - auch im Namen der Vienna - herzlich für dieses besondere Engagement! “



Erfreut zeigt sich Vienna-Fan Michael Schmidt besonders über die aufrechte Partnerschaft im Jubiläumsjahr 2024. „ Kommenden August feiert die Vienna ihr 130-jähriges Bestehen. Unterstützer eines solchen Traditionsvereins, zu sein, der seine geschichtsträchtigen Höhen und Tiefen hatte, bereitet mir als großem Liebhaber der Gründerzeit eine besondere Freude! “, so Schmidt begeistert.

