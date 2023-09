Wiener Kriseninterventionszentrum bekräftigt Engagement zum Weltsuizidpräventionstag

Steigende Nachfrage nach Krisenintervention

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltsuizidpräventionstages am 10. September macht das Wiener Kriseninterventionszentrum auf die zunehmende Belastung der österreichischen Bevölkerung aufmerksam. Im ersten Halbjahr dieses Jahres verzeichnete die Einrichtung neuerlich eine Zunahme von Anrufen und persönlichen Gesprächen, was auf die steigenden Herausforderungen hinweist, mit denen viele Menschen konfrontiert sind. Die anhaltenden Krisen haben nicht nur psychische Auswirkungen, sondern erfordern auch vermehrt Unterstützung in sozialen Belangen. Besonders junge Menschen sind von Sorgen um ihre Zukunft sowie von finanziellen Einschränkungen betroffen. Das Erleben von Ängsten und von Ausweglosigkeit führen bei vielen auch zu Gedanken, nicht weiterleben zu wollen.

Das Wiener Kriseninterventionszentrum bekräftigt daher sein Engagement, um Menschen bestmöglich bei der Bewältigung persönlicher Krisen zu helfen. Die Einrichtung bietet psychotherapeutisch fundierte Unterstützung und Beratung telefonisch, per E-Mail sowie persönlich an. Wesentlich für die Hilfesuchenden ist dabei die sofortige Krisenintervention am Telefon durch hochkompetente, psychotherapeutisch ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Noch am selben Tag oder in ein bis zwei Werktagen besteht bei Bedarf die Möglichkeit, zu einem persönlichen Gespräch zu kommen.

Die steigende Nachfrage nach Beratungsgesprächen unterstreicht die Notwendigkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit auf Fragen der psychischen Gesundheit und sozialpolitische Belange zu lenken. Über psychische Krisen und Suizidgedanken zu sprechen darf nicht länger tabu sein. Anlässlich des Weltsuizidpräventionstages ruft das Kriseninterventionszentrum dazu auf, möglichst offen über diese Themen zu sprechen – in den Medien genauso wie im privaten Bereich – und somit einen bedeutenden Beitrag zur Suizidprävention zu leisten.

Hilfesuchende erreichen das Kriseninterventionszentrum unter der Nummer 01 / 406 95 95 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr. Mehr Infos online unter kriseninterventionszentrum.at.



Rückfragen & Kontakt:

Kontaktperson:

Prim. Dr. Thomas Kapitany

thomas.kapitany @ kriseninterventionszentrum.at

Tel. +43/1/406 95 95 DW 20