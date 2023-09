AVISO: 12.9.2023, 18:00, SPÖ-Parlamentsklub - 50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile

Gemeinsam aus der Geschichte lernen für mehr Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit

Wien (OTS/SK) - Am 11. September 2023 jährt sich zum 50. Mal der Militärputsch in Chile gegen die Regierung von Salvador Allende. SPÖ-Sprecherin für Außenpolitik und Globale Entwicklung, Petra Bayr, Vorsitzende der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Südamerika, lädt zu dieser Veranstaltung des SPÖ-Parlamentsklubs ein. Mit Redebeiträgen der stv. Klubvorsitzenden, Julia Herr, des Botschafters der Republik Chile, Rodrigo Olsen Olivares, des Journalisten, Erhard Stackl, des Klubobmanns der Bezirksvertretung Penzing, Alejandro Peña und der Vertreterin der Sozialistischen Partei Chiles in der Sozialistischen Internationalen, Dr.in Aida Mena Olivares. ****

Zeit: Dienstag, 12. September 2023, 18:00; Einlass ab 17:00

Ort: Parlament, Lokal 3; Ausklang in der Säulenhalle

Anmeldungen bitte an: veranstaltung @ spoe.at

ACHTUNG: Treffpunkt für Medienvertreter*innen OHNE Dauerzutrittskarte ist im Besucher*innenzentrum des Parlaments/Agora. Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen. Für Medienvertreter*innen OHNE Dauerberechtigungskarte ist für den Zutritt vorab eine Registrierung auf der Parlamentshomepage notwendig: https://www.parlament.gv.at/services/zutritt/anmeldung/

Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien: https://www.parlament.gv.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at