Wemade bringt neuen Block-Explorer „WEMIX Scan" auf den Markt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Führender Blockchain-Entwickler Wemade aus Südkorea hat offiziell WEMIX Scan eingeführt, den neuen Block-Explorer seines WEMIX3.0 Mainnet und Testnet.

Der von Etherscan entwickelte neue Block-Explorer von Wemade ist auf die gleiche Weise implementiert wie der Block-Explorer der großen globalen Blockchains

Benutzer können detailliertere Dateninformationen und Indikatoren wie Gesamtinventarwert in USD und tatsächliche Gaskosten überprüfen

Stärkt den Einsatz von Wemade für Transparenz und führende Innovation in der globalen Blockchain-Branche

WEMIX Scan wurde von Etherscan entwickelt, einem globalen Entwickler, der sich auf Blockchain-Datendienste spezialisiert hat. Wemade unterzeichnete im vergangenen Mai eine Partnerschaft mit Etherscan zur Entwicklung eines Block-Explorers für das Wemix3.0 Mainnet und das Ethereum Layer 2 Projekt „Kroma". Der Block Explorer von Kroma wird derzeit entwickelt und später veröffentlicht.

Der WEMIX Scan wird in der gleichen standardisierten Weise wie die Block-Explorer der großen Blockchains präsentiert und bietet verschiedene Daten, Zahlen und Indikatoren. Es werden auch Informationen wie die Methodenfunktion von Transaktionen und detaillierte Informationen in Pop-up-Formularen bereitgestellt. Darüber hinaus kann eine Vielzahl von Daten, einschließlich des Gesamtwerts in USD, der Top 25 NCP-Daten und der tatsächlich verbrauchten Gasgebühren der auf CMC/CoinGecko gelisteten Token unter allen Token, die einer bestimmten Adresse gehören, überprüft werden.

WEMIX Scan wurde offiziell auf der Korea Blockchain Week, Asiens größter Blockchain-Veranstaltung, am 5. September 2023 vorgestellt, bei der Wemade im zweiten Jahr in Folge Hauptsponsor der IMPACT-Konferenz ist.

Etherscan, der Haupt-Block-Explorer von Ethereum, bietet Funktionen, um alle Blöcke, Transaktionen und Vertragsadressen innerhalb der Ethereum-Blockchain zu untersuchen und zu überprüfen. Das Entwicklungsteam von Etherscan ist ein professioneller Blockchain-Datenbankdienstleister, der verschiedene Mainnets und Testnet-Block-Explorer wie Bscscan, Polygonscan, Arbiscan, Celoscan usw. aufgebaut hat.

Das WEMIX-Team plant, durch das transparentere WEMIX3.0-Mega-Ökosystem weiterhin Innovationen in der globalen Blockchain-Branche anzuführen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://wemixscan.com

Über WEMADE

Als renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit über 20 Jahren Erfahrung steht das in Korea ansässige Unternehmen WEMADE an der Spitze eines einmaligen Generationswechsels, indem die Spielebranche auf die Blockchain-Technologie umsteigt. Über seine Tochtergesellschaft WEMIX will WEMADE die Masseneinführung der Blockchain-Technologie beschleunigen, indem es ein erfahrungsbasiertes, plattformgesteuertes und dienstleistungsorientiertes Mega-Ökosystem aufbaut, das ein breites Spektrum an intuitiven, bequemen und einfach zu nutzenden Web3-Diensten bietet. Besuchen Sie www.wemix.com/communication, um weitere Informationen zu erhalten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2202861/Wemade_laucnhes_Block_Explorer__WEMIX_Scan.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wemade-bringt-neuen-block-explorer-wemix-scan-auf-den-markt-301919741.html

Rückfragen & Kontakt:

Kevin Foo,

Global PR,

kevin.foo @ wemix.com