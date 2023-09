Brunner/Tursky: Holen Sie sich jetzt die ID Austria beim Finanzamt Österreich!

Bei den ID Austria Aktionstagen im Finanzamt Österreich können bis 15. September Termine für die Freischaltung der ID Austria gebucht werden

Wien (OTS) - Die ID Austria ist die Weiterentwicklung der Handy-Signatur/Bürgerkarte und für alle ab dem vollendeten 14. Lebensjahr vielseitig nutzbar – sie wird in Zukunft die Handy-Signatur gänzlich ablösen. Dazu finden nun die ID Austria Aktionstage an den Werktagen von 4. bis 15. September in den Dienststellen des Finanzamts Österreich statt. Jede österreichische Staatsbürgerin und jeder österreichische Staatsbürger kann online unter www.digitalaustria.gv.at oder telefonisch unter 050 233 700 einen Termin buchen und die eigene ID Austria registrieren. Dazu werden österreichweit Termine an den Standorten des Finanzamtes Österreich angeboten.

„Das Finanzministerium war, ist und bleibt Pionier, wenn es darum geht, Dinge einfacher, bürgernäher und digitaler zu machen. FinanzOnline ist das beste Beispiel dafür. Je mehr Menschen von solchen Services profitieren können, desto besser. Um die Registrierung der ID Austria so einfach als möglich zu gestalten, ist das Finanzamt Österreich mit den Dienststellen vor Ort eine ausgezeichnete Anlaufstelle“, so Finanzminister Magnus Brunner zum Start der ID Austria Aktionstage.

„Die ID Austria erleichtert schon heute mit ihren rund 200 digitalen Anwendungen Bürgerinnen und Bürgern das Leben sowohl online als auch offline. Das ist für mich Digitalisierung mit Nutzen. Sie ist beim letzten eGovernment-Wettbewerb in Berlin ausgezeichnet worden, wird europaweit anerkannt und wir bauen gerade sehr intensiv an den nächsten Services für die Österreicherinnen und Österreicher. Ich empfehle auch Handysignatur-Nutzerinnen – und -Nutzern, das Angebot an den Dienststellen des Finanzamts Österreich in Anspruch zu nehmen, und jetzt umzusteigen. Denn in Zukunft wird die Handy-Signatur durch die ID Austria zur Gänze ersetzt“, meint Staatssekretär Florian Tursky zur Finanzamt Österreich-Aktion.

Als sichere digitale Identität ermöglicht die ID Austria die Online-Identifikation, digitale Ausweisleistungen und die Nutzung zahlreicher digitaler Angebote. Mit wenigen Schritten, die man bereits zu Hause erledigen kann und der Aktivierung im Finanzamt Österreich, stehen mehr als 200 Anwendungen zur Verfügung. Dazu zählen zum Beispiel der digitale Führerschein auf dem Smartphone oder der sehr einfache Einstieg in FinanzOnline sowie viele weitere E-Government-Services. Bei allen Anwendungen kommen die höchsten Sicherheitsstandards zum Einsatz.

Das eigene Smartphone zuhause vorbereiten

Zunächst ist es notwendig, die Fingerabdruck-Funktion (z.B. Touch ID) bzw. Gesichts-/Iriserkennung (z.B. Face ID) zu aktivieren und die aktuellste Version der App "Digitales Amt" zu installieren. Nun kann auf einem PC, Laptop oder Tablet die Online-Vorregistrierung durchgeführt werden. Dabei ist entweder die Dokumentennummer des Personalausweises oder des Reisepasses einzugeben.

Notwendige Dokumente

Erforderlich sind ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis (österreichischer Personalausweis oder Reisepass) sowie ein aktuelles, ausgedrucktes Passfoto.

Was am Finanzamt zu tun ist

Vor Ort erhält man während des Registrierungsprozesses einen TAN auf das Smartphone gesendet, der der Finanzamtsmitarbeiterin bzw. dem Finanzamtsmitarbeiter mitgeteilt werden muss. Dann ist nur noch – nach Aufforderung – das Signatur-Passwort in der App "Digitales-Amt" einzugeben und die Signatur-Anfrage zu unterschreiben. Die Registrierung ist damit abgeschlossen und die ID Austria für die Nutzerin/den Nutzer einsatzbereit.

Absolut sicher und EU-weit voll anerkannt

Die ID Austria ist seit 2023 in der gesamten EU anerkannt. Mit ihren zahlreichen zukunftsträchtigen Anwendungen ist sie auch für die europäischen Entwicklungen der eIDAS (electronic Identification, Authentication and trust Services) 2.0 (also dem EU Wallet) bereit. Sie ist außerdem die erste mobile eID auf EU-Ebene, bei der das eIDAS Sicherheitsniveau „hoch“ vorbehaltslos akzeptiert wurde.

ID Austria als ausgezeichnete innovative Technologie

Das Projekt „ID Austria“ holte am 6. September 2022 in Berlin bei der Preisverleihung des 21. eGovernment Wettbewerbs in der Kategorie „Bestes Projekt zum Einsatz innovativer Technologien und Infrastrukturen 2022“ die Goldmedaille. Die ID Austria eignet sich aus Sicht der Jury „als Vorzeigemodell für eine europaweite digitale Identität“.

Derzeit stehen bereits 1.253.000 (Stand: August 2023) aktive ID-Austria Signaturen im Dienst.

