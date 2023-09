Verband der Tiroler Tourismusverbände unter neuer Führung

Ingrid Schneider übernimmt mit Jänner 2024 die Geschäftsführung des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände (VTT).

Innsbruck (OTS) -

Sie löst Katrin Perktold ab, die seit 2016 als erste Geschäftsführerin des Verbandes tätig ist. Mit Schneider, aktuell Prokuristin bei der Tirol Werbung, folgt eine ausgewiesene Tourismus-Expertin mit wertvollem Netzwerk an die Spitze des VTT.

Seit 2007 ist Ingrid Schneider in verschiedenen Positionen bei der Tirol Werbung tätig. Sie leitete unter anderem das Themenmanagement sowie das Marketing für die Kernmärkte Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande. Weiters verantwortete die studierte Betriebswirtin und Wirtschaftspädagogin die Steuerung der gesamten touristischen Kommunikation, bevor 2019 die Ernennung zur Bereichsleiterin und damit der Wechsel in die Unternehmensleitung erfolgte. In dieser Funktion war Schneider zuletzt maßgeblich für den Aufbau eines Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit in der Tirol Werbung verantwortlich. Seit August 2022 ist sie als Prokuristin tätig. Mit Jahresbeginn 2024 übernimmt Ingrid Schneider die Geschäftsführung des VTT: „Ich freue mich sehr auf diese neue berufliche Herausforderung und die Möglichkeit, den Tiroler Tourismus an dieser zentralen Stelle mitgestalten zu dürfen“.

Ausbau der Vorreiterrolle Tirols

„Unser gemeinsames Ziel ist es, ein wirkungsvolles Netzwerk zu etablieren, das die Tiroler Tourismusverbände bestmöglich in ihrer Arbeit unterstützt. Darüber hinaus gilt es, den Tiroler Tourismus in enger Zusammenarbeit mit den politischen Entscheider:innen sowie allen relevanten Partner:innen verantwortungsvoll weiterzuentwickeln. Die Tourismusstrategie Tiroler Weg bildet hierfür die wesentliche Basis“, führt Ingrid Schneider aus. VTT-Obmann Benjamin Kneisl blickt der Neubesetzung erwartungsvoll entgegen: „Im Namen des Verbandes bedanke ich mich herzlich bei der scheidenden Geschäftsführerin Katrin Perktold für ihre wertvolle Arbeit in den vergangenen sieben Jahren. Dank ihres Engagements wurden zahlreiche wichtige Initiativen und Projekte umgesetzt. Mit Ingrid Schneider konnten wir eine bestens vernetzte Touristikerin gewinnen, die neben ihrer fachlichen Kompetenz weitreichende Führungserfahrung für die Position mitbringt. Ich wünsche ihr einen sehr guten Start und freue mich auf die Zusammenarbeit“.

Engagierte Wegbereiterin

Als erste Geschäftsführerin zeichnet Katrin Perktold seit 2016 maßgeblich für den Aufbau und die strategische Ausrichtung des VTT verantwortlich. Die ehemalige Geschäftsführerin der Hochkönig Tourismus GmbH und der Tiroler Zugspitz Arena brachte ihre Expertise in der Leitung von Tourismusverbänden entscheidend in die Arbeit des VTT ein. Unter Perktolds Führung startete 2017 die neue einheitliche Aus- und Weiterbildung der Vermietercoaches, die bisher rund 80 TVB-Mitarbeiter:innen absolviert haben. „Die letzten sieben Jahre waren definitiv eine herausfordernde aber zugleich spannende Zeit. Den Tiroler Tourismus mitzugestalten und im Netzwerk der Tourismusverbände tätig zu sein, waren stets schöne und erfüllende Aufgaben“, erläutert Katrin Perktold, die nach ihrer Karenz beruflich einen Gang zurückschalten und den VTT im Bedarfsfall weiterhin projektbezogen unterstützen wird.

Über den VTT

Im 2015 gegründeten Verband der Tiroler Tourismusverbände (VTT) sind alle 34 Tiroler Tourismusverbände als Mitglieder vertreten. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des Tiroler Tourismusgesetzes liegt der Aufgabenbereich des VTT in der Förderung der Mitglieder, insbesondere im Bereich des Meinungs- und Erfahrungsaustauschs, der Weiterbildung sowie der Forschung.





