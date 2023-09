Weltmuseum Wien und Votiv Kino zeigen Filmreihe zur Ausstellung SCIENCE FICTION(S) – ab 11.9.

Ausgewählte Sci-Fi-Filme von September bis Dezember im Votiv Kino – Filmgespräch zu RUBIKON im Dezember

Wien (OTS) - Science-Fiction ist wohl eines der klassischsten Filmgenres, das sich über Jahrzehnte der Filmgeschichte und in unterschiedlichen Facetten entwickelt hat. Anlässlich der Ausstellung Science-Fiction(s) – Wenn es ein Morgen gäbe im Weltmuseum Wien zeigt das Votiv Kino in einer Kooperation mit dem Weltmuseum Wien ab September monatlich ausgewählte Science-Fiction-Werke – vom Filmklassiker bis zum afro-futuristischen Musikspektakel.

Den Auftakt zur Reihe macht am 11. September der visuell und akustisch herausragende Film NEPTUNE FROST, der gleichzeitig im Rahmen des Queerfilmfestivals Wien läuft. Zu den weiteren Filmen der Reihe zählen zwei Science-Fiction-Filme aus Österreich – der Weltraumfilm RUBIKON, bei dem im Anschluss auch ein Filmgespräch stattfindet, und der Klassiker 1. APRIL 2000 aus dem Jahre 1952. Den jungen Sean Connery als Krieger, der das empfindliche Gleichgewicht der Erde in ferner Zukunft bedroht, gibt es in ZARDOZ zu sehen. Und mit den beiden filmischen Meisterwerken DUNE von David Lynch und THE HOST vom koreanischen Regisseur Joon Ho Bong finden sich weitere internationale Filme im Programm:

Mo, 11.9., 20.15 Uhr

NEPTUNE FROST

RWA/USA 2021 | Regie: Saul Williams, Anisia Uzeyman

Im Rahmen des Queerfilmfestivals

Mi, 18.10., 19.30 Uhr

DUNE

USA/MEX 1984 | Regie: David Lynch

Do, 26.10., 16 Uhr

1. APRIL 2000

AUT 1952 | Regie: Wolfgang Liebeneiner

Do, 23.11., 20 Uhr

THE HOST

KOR 2006 | Regie: Joon Ho Bong

Mi, 6.12., 20 Uhr

ZARDOZ

USA 1974 | Regie: John Boorman

Mi, 13.12., 19.30 Uhr

RUBIKON

Österreich 2021 | Regie: Leni Lauritsch

Im Anschluss an diese Vorstellung findet ein Filmgespräch statt.

Alle Infos zu den Filmen sind hier zu finden.

Tickets sind ab sofort erhältlich!



Science Fiction(s) im Weltmuseum Wien

Mit der großen Jahresausstellung Science Fiction(s) – Wenn es ein Morgen gäbe (zu sehen bis 9.1.2024) stellt das Weltmuseum Wien spekulative Erzählungen über die Zukunft vor und blickt mit Installationen, Malerei und Filmen auf verschiedene Zukunftsvorstellungen. Wie gestalten wir eine lebenswerte Zukunft mit allen und für alle? Vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe und globalen Verwerfungen fragt die Ausstellung, wie sich Zukunft gestalten lässt. Science Fiction(s) präsentiert dabei die Perspektiven derer, die oft aus den Zukunftserzählungen Hollywoods ausgeschlossen sind. Einen besonderen Fokus legt die Schau auf indigene Stimmen, aus deren Sicht die Eroberung durch Außerirdische und die Apokalypse schon Vergangenheit sind.

Arbeiten von 25 internationalen zeitgenössischen Künstler*innen zeigen unterschiedliche Strategien, Science-Fiction als Werkzeug zur Kritik der Gegenwart, für alternative Zukunftsszenarien, zur Heilung und Dekolonisierung zu verwenden.

Das Ausstellungsdesign der Science-Fiction-Filmarchitekten KAWA – deren aktueller Film Rubikon am 13. Dezember im Rahmen der Filmreihe im Votiv Kino zu sehen ist – präsentiert die Werke in atmosphärischen Bühnenräumen, die an filmische Science-Fiction-Welten erinnern.

SpaceMosque im Theseustempel

Die diesjährige Ausstellung im Theseustempel ergänzt die Science Fiction(s)-Schau im Weltmuseum Wien. Der pakistanisch-amerikanische Künstler Saks Afridi greift an diesem öffentlichen Standort im Wiener Volksgarten mit seiner Installation SpaceMosque die Frage auf: Was wäre, wenn alle unsere Gebete in Erfüllung gehen? Würde Moral oder Egoismus überwiegen?

Seit 2017 arbeitet Saks Afridi an dem Projekt, das nun nach Stationen in New York und Qatar zum ersten Mal in Europa zu sehen ist. In seiner Praxis verbindet der Künstler, der im Nordwesten-Pakistans geboren wurde und in New York lebt, Technologie mit islamischer Mystik. Seine Entwicklung spiritueller Maschinen beschreibt er als Sci-Fi-Sufismus.

SpaceMosque ist noch bis 8. Oktober 2023 im Theseustempel zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Alle Infos zu den beiden Ausstellungen sowie zum Rahmenprogramm sind hier zu finden.

Presseunterlagen zu beiden Ausstellungen finden Sie hier.





Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Kommunikation

+43 1 525 24 - 4021

presse @ khm.at

www.khm.at



Votiv Kino

Sarah Stross

T +43 676 948 33 88

office @ sarahstross.com

www.votivkino.at