ORF-„Eco“ über Milliardeninvestitionen für das Bundesheer

Am 7. September um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 7. September 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Mehr fürs Heer: Wohin die Milliarden fließen

Verfallende Kasernen, veraltete Fahrzeuge, kaputte Panzer, kein Geld für Ersatzteile und Munition. Frustrierte, demotivierte Soldatinnen und Soldaten – das heimische Bundesheer wurde lange kaputtgespart. Doch der Krieg in der Ukraine zeigt, wie wichtig ein gut funktionierendes Heer sein kann. Nun genehmigte die Regierung 16,6 Milliarden für dringend benötigte Investitionen. Zusätzlich soll das jährliche Verteidigungsbudget auf ein Prozent des BIP angehoben werden. Was kauft das Bundesheer genau? Welche Investitionen werden getätigt? Und vor allem: Kann das viele Geld unser Land wirklich sicherer machen? Bericht: Hans Hrabal

Kampf ums Bauland: Wie Länder und Gemeinden Grundbesitzerinnen und Grundbesitzern ans Börsel wollen

Es gibt in Österreich viel Bauland, das nicht genutzt wird. Eine Million Einfamilienhäuser könnten auf diesem Land gebaut werden. Aber die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer wollen ihre Baugründe lieber brach liegen lassen, denn Jahr für Jahr werden sie mehr wert. Doch der Wind dreht sich: das Burgenland verlangt nun eine jährliche Abgabe von den Eigentümerinnen und Eigentümern, ähnliches plant die ÖVP-geführte Regierung im Land Tirol. Mehr noch: in Innsbruck stehen aufgrund eines alten Gesetzes sogar Enteignungen von Grundeigentümerinnen und -eigentümern im Raum. Geht es nun den Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern an den Kragen? Bericht:

Johannes Schwitzer-Fürnsinn

