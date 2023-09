FPÖ – Seidl: Praterstern wird erneut zum Gewalt- und Drogen-Hotspot Wiens

Wien muss endlich zur Abschiebehauptstadt werden

Wien (OTS) - In den letzten Wochen häufen sich die Meldungen über gewalttätige Ausschreitungen und Alkoholexzesse am Praterstern. Für den Bezirksparteiobmann der FPÖ Leopoldstadt, LAbg. Wolfgang Seidl, sind die Meldungen ein weiterer Beleg für das Versagen der rot-pinken Stadtregierung im Bereich Sicherheit. „Immer wieder muss man von Afghanen oder Syrern lesen, die Passanten mit Messern attackieren, Frauen begrapschen oder gar vergewaltigen. Schuld daran ist die verfehlte Zuwanderungspolitik Politik der Ludwig SPÖ, die immer noch bereitwillig großzügige Geldgeschenke an Wirtschaftsflüchtlinge macht. Hinzu kommt der Unwillen von Innenminister Karner, straffällig gewordene Menschen umgehend abzuschieben. Wenn wir in absehbarer Zeit keine Zustände wie in Frankreich oder Belgien erleben möchten, muss endlich gehandelt werden.“ Für Seidl steht fest: Die Probleme in seinem Bezirk sowie im 10. oder im 20. sind erst der Beginn. „Wenn Wien nicht bald zur Abschiebehauptstadt wird, wird die Gewalt weiter eskalieren!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at