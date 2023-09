Winzig/Bernhuber: "Jungen Menschen eine starke Stimme in Brüssel geben"

Zweite EVP-Jugendwoche in Brüssel mit rund 800 jungen Menschen - Winzig: Europa gemeinsam voranbringen - Bernhuber: Junge Menschen mitreden lassen

Brüssel (OTS) - "Junge Menschen sind Europas Zukunft. Deshalb geben wir ihnen eine starke Stimme in Brüssel", sagen die ÖVP-Europaabgeordneten Angelika Winzig und Alexander Bernhuber. Diese Woche hat die Europäische Volkspartei (EVP) im Europaparlament mehr als 800 junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten zur zweiten EVP-Jugendwoche in das Europaparlament nach Brüssel eingeladen. Darunter sind auch 30 junge Österreicherinnen und Österreicher. Die Teilnehmenden bekommen in verschiedenen Debatten und Workshops mit Expertinnnen und Experten Einblicke in die EU-Politik und die Gesetzgebung. Außerdem erarbeiten sie Ideen und Vorschläge zu Themen wie der Zukunft unserer Wirtschaft und Handelsbeziehungen, der EU-Sicherheitspolitik und Umweltpolitik.

"Wir nehmen die Bedürfnisse und Sorgen junger Menschen in Österreich und Europa ernst und wollen gemeinsam an Lösungen für die Probleme von heute und morgen arbeiten. Ich freue mich sehr, dass auch dieses Jahr wieder viele junge Engagierte nach Brüssel gekommen sind, um Europa gemeinsam voranzubringen. Als EVP werden wir Politik mit Hausverstand und Weitblick machen, so bieten wir der Jugend die beste Zukunft", so Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament.

Alexander Bernhuber, ÖVP-Jugendsprecher im Europaparlament und der jüngste österreichische EU-Abgeordnete, unterstreicht: "Gerade als junger Abgeordneter ist mir die Beteiligung junger Menschen an der Politik extrem wichtig, vor allem an der EU-Politik. Wir treffen in Brüssel Entscheidungen, die die nächste und übernächste Generation noch mehr betreffen als uns heute. Deshalb müssen junge Bürgerinnen und Bürger auch mitreden dürfen. Gerade in Österreich haben wir eine politisch sehr aktive Jugend, der wollen wir auch zuhören. Der Austausch mit jungen Europäerinnen und Europäern ist wichtig für neue Perspektiven und ein Fixbestand der Politik der Europäischen Volkspartei." (Schluss)

