VP-Mahrer ad Silke Kobald: Unermüdlicher Einsatz für Hietzing und Wien

10 Jahre Bezirksvorsteherin, 20 Jahre Bezirkspolitik - Silke Kobald prägte Hietzing und die Wiener Volkspartei

Wien (OTS) - „Silke Kobald hat mit ihrem jahrelangen Einsatz Hietzing und Wien geprägt. Als Bezirksvorsteherin des 13. Bezirkes war sie unermüdlich an der Seite der Hietzingerinnen und Hietzinger und hat so zuletzt auch nach viel Druck den Erhalt des Hörndlwalds durchgesetzt“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer. Und weiter: „Silke Kobald hat die Wiener Volkspartei durch Ihre herzliche Art und Bürgernähe geprägt und wird auch nach ihrem Rückzug aus der Bezirkspolitik ein wichtiger Teil der Wiener und Hietzinger Volkspartei bleiben.“



"Von ganzem Herzen danke ich Silke Kobald für ihren Einsatz für die Volkspartei und Hietzing und wünsche alles Gute für den neuen Lebensweg“, so Mahrer abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at