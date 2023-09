Kostenlose Jobberatung für ukrainische Frauen

Wien (OTS) - Der Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt wurde für Vertriebene aus der Ukraine zwar erleichtert, Jobsuche und Bewerbungsprozess stellen für ukrainische Frauen allerdings noch immer große Hürden dar. BDO bietet am 4.10.2023 von 17-19 Uhr kostenlose Beratung auf Englisch und Ukrainisch an.



Die nach Österreich geflüchteten ukrainischen Frauen erhalten im Rahmen des Events Einblick in die österreichische Arbeitskultur und den österreichischen Arbeitsmarkt. Außerdem geben die Recruiting und Karrierecoaching Expert:innen von BDO praktische Hilfestellung zu Jobsuche, Erstellung von Bewerbungsunterlagen und zum Bewerbungsgespräch. Um Anmeldung via Mail an events @ bdo.at wird gebeten.



Zeit und Ort:

4.10.2023, 17-19 Uhr

BDO Austria

QBC 4 – Am Belvedere 4 (Eingang Karl-Popper-Straße 4)

1100 Wien



Weitere Informationen auf Deutsch und Ukrainisch sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Sie unter:

https://www.ots.at/redirect/bdo9

