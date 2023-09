Liese Prokop Stipendium überreicht

LR Teschl-Hofmeister gratulierte Stipendiatin Stefanie Antonia Scheitz

St. Pölten (OTS) - Gegründet wurde die Österreichische Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) von Dr. Bruno Buchwieser im Jahre 1946. Das Präsidium der ÖJAB vergibt zum Andenken an das verstorbene Ehrenmitglied der ÖJAB, Liese Prokop, ehemals Bundesministerin für Inneres, die auch Trägerin des Goldenen Ehrenschildes der ÖJAB war, ein Liese Prokop-Stipendium. In diesem Jahr geht das Stipendium an Stefanie Antonia Scheitz, Studentin der Diätologie an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg und Bewohnerin im ÖJAB-Haus Bad Gleichenberg. „Mit dem Liese Prokop Stipendium wird gleichzeitig eine große Chance vergeben, sich mit voller Energie der Ausbildung zu widmen und so später erfolgreich am Arbeitsmarkt tätig zu sein“, so Sozial- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die ÖJAB ist ein gemeinnütziger Verein, der Studierenden und Jugendlichen ein Zuhause am Ausbildungsort zur Verfügung stellt, stationäre und mobile Pflege anbietet und in den Bereichen Bildung, Integration, Flüchtlingshilfe und Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Als eine der größten Heimträgerorganisationen Österreichs und als parteipolitisch und konfessionell unabhängige Jugendorganisation bietet die ÖJAB über 4.700 Wohnplätze an: in 23 Studierenden- und Jugendwohnheimen, einem interkulturellen Wohnheim und drei Pflegewohnhäusern. Jungen Menschen ermöglichen die Wohnheime neue Freundschaften, gemeinsame Aktivitäten und lebensprägende Erfahrungen. Ältere Menschen finden in den ÖJAB-Häusern liebevolle und professionelle Pflege mit intergenerativen Begegnungen. Hauskrankenpflege ergänzt in Wien dieses Angebot. Darüber hinaus unterstützt die ÖJAB jährlich 1.600 überwiegend sozial benachteiligte Jugendliche und Erwachsene auf ihrem Bildungsweg, qualifiziert sie für den Arbeitsmarkt und beteiligt sich an europäischen Bildungsprojekten.

