„Bienen vor Gericht“: „Am Schauplatz“-Reportage über die verbotenen Bienen Kärntens

Am 7. September um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Eine Geschichte über Kärntner Bienen hat es in die New York Times geschafft. Es geht um einen Kampf unter Kärntner Imkern, der mit harten Bandagen geführt wird: Auf der einen Seite stehen das Land Kärnten und die Anhänger der grauen Carnica-Biene und auf der anderen Seite eine Handvoll Kärntner Imker, die von den Behörden verfolgt werden, weil aus ihren Stöcken angeblich verbotene Bienen ausfliegen. Das allein hätte in New York noch nicht interessiert, aber dass die ideologischen Vorstellungen, die manche hinter diesem Streit vermuten, ihre Wurzeln direkt im Nationalsozialismus haben könnten, war dann doch Anlass für einen Bericht.

„Am Schauplatz“-Reporter Robert Gordon wollte wissen, was an der Geschichte dran ist. Für seine Reportage „Bienen vor Gericht“ – zu sehen am Donnerstag, dem 7. September 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – ist er den Argumenten der einen wie der anderen Seite nachgegangen. Eine Geschichte mit immer wieder überraschenden Wendungen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at