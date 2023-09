Die Schnäppchenhäuser Promi-Spezial bei RTLZWEI:

Sarah Joelle Jahnel und Domenico de Cicco im Baustellen-Dilemma (FOTO)

München (ots) - Die TV-Doku "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" setzt die spannende Reise zu Deutschlands Promi Baustellen fort. In der neuen Folge stehen Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel und Dschungelstar Domenico de Cicco im Fokus, die mit handwerklichen Herausforderungen und persönlichen Veränderungen konfrontiert sind.

Sarah Joelle Jahnel steckt im Zwiespalt zwischen Luxuswunsch und Sanierungskosten

Domenico de Cicco gestaltet ein sehr persönliches Reality-TV-Museum

Ausstrahlung am Mittwoch, 6. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Sarah Joelle Jahnel hat sich nicht nur als Skandalnudel und Diva einen Namen gemacht, sondern auch als TV-Persönlichkeit (u.a. "DSDS", "Prominent getrennt", "Ich bin ein Star, holt mich hier raus"). Nun möchte sie ihr Leben grundlegend ändern, besonders für ihre zweijährige Tochter Lia. Gemeinsam mit ihrer Familie verlässt sie Mallorca und begibt sich auf ein herausforderndes Abenteuer: die Komplettsanierung des geerbten Hauses ihrer Großeltern in Eschweiler. Obwohl die Renovierung Janelles erste Schritte in Sachen Handwerken ist, stellt sie sich der Mammut-Aufgabe. So einfach ist das aber dann doch nicht. Finanzielle Engpässe und ihr Wunsch nach einer luxuriösen Einrichtung erschweren das Projekt zusätzlich. Schafft sie es ihre Ideen umzusetzen?

In Linsengericht ist Reality-TV-Kollege Domenico de Cicco schon ein Stück weiter. Der Hesse mit italienischen Wurzeln ist aus Sendungen wie "Next please!", "Dschungelcamp" und "Das perfekte Promidinner" bekannt. Sein Haus hat er größtenteils selbst renoviert, doch der Keller stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Hier möchte er nicht nur Platz für die Waschmaschine schaffen, sondern auch einen Social-Media-Raum mit all seinen Reality-TV "Trophäen" einrichten, um dort Content für seine Follower zu produzieren. Da er nur über begrenztes handwerkliches Know-How verfügt, setzt Domenico auf die Hilfe von Freunden und Verwandten. Kann er genügend Überzeugungsarbeit leisten und sein Projekt zu Ende bringen?

Es bleibt spannend, wie sich die Promis in der Welt der Renovierung schlagen. Neben den Herausforderungen, durchlaufen Sarah Joelle Jahnel und Domenico de Cicco während ihrer jeweiligen Bauprojekte auch einen persönlichen Wachstumsprozess.

"Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" läuft am Mittwoch, den 6. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von ITV produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.

Über "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial"

Vom roten Teppich in die eigenen vier Wände! Die Doku-Soap "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" begleitet Prominente auf ihren privaten Baustellen - hautnah. So unterschiedlich wie die Promis und ihre Baustellen sind auch ihre persönlichen Geschichten. Produziert wird das Format von ITV.

