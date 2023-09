Harbin Summer Music Concert of China zieht Musikliebhaber aus aller Welt an (FOTO)

Harbin, China (ots) - An der nördlichen Grenze Chinas befindet sich eine "Stadt der Musik" - Harbin. In den frühen Tagen, mit dem Zustrom ausländischer Einwanderer, kam auch die westliche Musikkultur nach Harbin, und die gegenseitige Verschmelzung östlicher und westlicher Kulturen schuf den Charakter der Liebe der Harbiner zur Musik. 1961 wurde das erste Harbiner Sommerkonzert eröffnet. Bis heute wurde das Harbin Summer Music Concert of China tief in die Blutlinie von Harbin integriert und ist Chinas am längsten laufende und häufigste Musik- und Kunstveranstaltung auf nationaler Ebene und auch Harbins kulturelle Visitenkarte geworden. Das Harbin Summer Music Concert of China in diesem Jahr zog ausländische Kreative aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Ukraine, Georgien und anderen Ländern an, um an der Musikveranstaltung teilzunehmen.

Während des 36. Harbin Summer Music Concert of China fand in Harbin eine Besuchsaktivität von "Traveloge of China · Foreign Bloggers Summer Journey to Harbin" statt. Ausländische V-Blogger wie z.B. "Living in China", "Shaun-Gibson", "Rafa Goes Around!", "China Matters", "Karyna", "TAMO" "Smith Jason" und "Miriam" aus Xigua-Videos und Toutiao-Nachrichten haben sich in Harbin auf eine romantische musikalische Reise begeben.

Die Gruppe ausländischer Vlogger aus verschiedenen Ländern versammelte sich zur Musik, zeigte Klavierkenntnisse in der Konzerthalle der Alten Synagoge, interagierte mit dem Kinderchor der Glasunow-Musikschule, fühlte Kunst und Kultur in der Sofia-Kirche und sang mit lokalen Volksbands am Songhua-Fluss. Durch diese Musiktour erlebten sie den Charme von Harbins "Musikstadt" voll und ganz und nahmen die Geschichte von Harbin aus der Perspektive eines Dritten mit einem kurzen Video auf.

Die Eröffnungsaufführung von diesem Harbin Summer Music Concert of China nimmt die Form "Symphony +" an. Durch die drei Kapitel "Melodie in der Landschaft", "Bewegende Saitenmusik auf der Bühne" und "Tiefe Liebe für die Zukunft" wird die Symphonie mit Vokalmusik, Ballett, in- und ausländischer spezieller Instrumentalmusik, elektroakustischen Bands und anderen Aufführungsformen integriert, und reiche Kunstformen wie Klang, Poesie, Malerei, Lieder werden hinzugefügt, um den einzigartigen Charme der chinesischen Musik zu demonstrieren. Ausländische Vlogger seufzen oft "Es ist einfach atemberaubend!".

Der Besuch wurde von Harbiner Öffentlichkeitsabteilung des Parteikomitees der KPCh und Xufang International Media Verlags-GmbH der CICG mitfinanziert.

