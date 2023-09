Bogner-Strauß: „Kinderbetreuungsoffensive ist Meilenstein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“

Die ÖVP Frauen begrüßen die Zusage von Bundeskanzler Nehammer, bis 2030 4,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen

Wien (OTS) - „Die gestern im ORF-Sommergespräch von Bundeskanzler Karl Nehammer angekündigte Kinderbetreuungsoffensive ist ein wichtiger Meilenstein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn umfassende Kinderbetreuung bedeutet, dass die Wahlfreiheit gestärkt wird und Frauen auch als Mütter voll im Berufsleben stehen können“, begrüßt die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, die Zusage des Bundeskanzlers zu zusätzlichen 4,5 Milliarden Euro, um die Lücke in der Kinderbetreuung zu schließen. „4,5 Milliarden Euro für Kinderbetreuung – das ist eine klare Botschaft an alle Frauen und Familien: Während andere nur über Kinderbetreuung reden, setzen die Volkspartei und Bundeskanzler Karl Nehammer klare Schritte zum Wohle der Frauen und Familien im Land“, so Bogner-Strauß.



„Bundeskanzler Nehammers Fokus auf Kinderbetreuung ist ein starkes frauenpolitisches Zeichen. Der Ausbau der Kinderbetreuung hat unzählige positive Folgewirkungen, nicht zuletzt, dass damit gleichzeitig auch die Lücke bei den Pensionen verringert wird, denn oftmals ist es die Teilzeitarbeit während der Kinderbetreuung, die bei Frauen zu den verringerten Pensionsansprüchen und in die Altersarmut führen", so Bogner-Strauß abschließend.



