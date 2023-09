Stocker: „Opposition ist mit ihren Ideen am Ende“

Fakt ist: Die Bundesregierung hat trotz multipler Krisen historische Meilensteine auf den Weg gebracht

Wien (OTS) - „Die Opposition ist mit ihren Ideen scheinbar am Ende. Die Strategie der vereinigten Opposition von SPÖ, FPÖ und NEOS ist durchschaubar: Auf einer sachlichen Ebene können sie mit Bundeskanzler Karl Nehammer nicht mithalten, also betreiben sie zwanghaftes Schlechtreden von Österreich. Doch die Realität zeigt uns das Gegenteil – Österreich ist weiterhin eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Unserer Bundesregierung und allen voran Bundeskanzler Karl Nehammer ist es zu verdanken, dass er unser Land souverän durch die Zeit der multiplen Krisen gesteuert hat“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Die Bundesregierung hat historische Schritte gesetzt, um den Wohlstand in Österreich zu schützen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt: 4,5 Milliarden Euro werden in die Kinderbetreuung investiert, um Familien die besten Chancen bieten zu können. Das zeigt, dass die Bundesregierung für die Menschen in unserem Land arbeitet, während die Opposition parteipolitisches Hick-Hack betreibt“, so Stocker weiter, der abschließend betont: „Egal ob Andreas Babler von links oder Herbert Kickl von rechts – die entbehrlichen Zwischenrufe bringen Österreich nicht voran. Und die NEOS beweisen in Wien, was passiert, wenn sie Regierungsverantwortung tragen: Sie vergessen ihre Versprechen an die Wähler. Die einzige konstruktive Kraft in Österreich ist und bleibt die Volkspartei.“



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/