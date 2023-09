Hörndlwald: Langjährige Forderung der VP-Hietzing endlich umgesetzt

Hietzinger Hörndlwald wird als Wald- und Wiesengürtel festgeschrieben – Baupläne vom Tisch

Wien (OTS) - „Zum nachhaltigen Schutz des Hörndlwaldes ist dieser endlich von der zuständigen Magistratsabteilung als Naturschutzgebiet umgesetzt worden. Damit ist gewährleistet, dass auch zukünftige Generationen dieses Naherholungsgebiet nutzen können“, so der Hietzinger Gemeinderat Michael Gorlitzer in einer ersten Reaktion nach dem heutigen Gemeinderatsausschuss.

Seit Jahren kämpfte Gorlitzer mit der Bezirkspartei und einer Bürgerinitiative für die Umwidmung des Hörndlwaldes in einen streng geschützte Wald- und Wiesengürtel und damit gegen eine geplante Verbauung. „Als 2013 Pläne zur Errichtung einer Reha Klinik bekannt wurden, beschränkte sich der Widerstand noch auf die Volkspartei und die Bürgerinitiative „Rettet den Hörndlwald“. Zug um Zug haben wir Überzeugungsarbeit für den Erhalt des Hörndlwaldes auf allen Ebenen betrieben und heute feiern wir gemeinsam einen Meilenstein für den Umwelt- und Naturschutz in Hietzing“, so Gorlitzer.

„Nach zehn Jahren Kampf gegen die ursprünglich geplante Verbauung des Naturschutzgebietes Hörndlwald mit einer Reha Klinik ist es gelungen, nach sehr viel Überzeugungsarbeit, Protest und Einsprüchen im Schulterschluss mit den Hietzingerinnen und Hietzingern das Naherholungsgebiet im Sinne der gesamten Wiener Bevölkerung zu erhalten. Heute wurden die Bauflächen entfernt und die höchste Schutzklasse "Wald- und Wiesengürtel" vermerkt. Dafür möchte ich mich herzlich bei den heute Verantwortlichen und beim Hietzinger Gemeinderat Dr. Michael Gorlitzer für diesen mutigen Schritt im Sinne des Umweltschutzes bedanken“, freut sich Bezirksvorsteherin Mag. Silke Kobald über die Entfernung der Bebauungsmöglichkeiten im Hörndlwald.

Groß nun die Freude in der Volkspartei Hietzing. "Wir haben lange für diesen Moment gekämpft! Das Naturjuwel Hörndlwald bleibt nun nachhaltig als Naturraum für die Bevölkerung erhalten“, so die Hietzinger Bezirksparteiobfrau Johanna Sperker. „Gemeinsam mit engagierten und unermüdlichen BürgerInnen haben wir uns in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt. Ein großartiger Tag“, resümiert Sperker abschließend.

