AVISO PK: Gleichbehandlungsanwaltschaft und Diakonie prangern Diskriminierung bei Wohnungsvergaben an

Leistbares Wohnen ist wichtige Lebensgrundlage und muss für alle in gleicher Weise zugänglich sein

Wien (OTS) - Menschen mit ausländisch klingendem Namen und Akzent werden bei der Wohnungssuche diskriminiert. Rassismus am Wohnungsmarkt macht es Menschen nicht nur schwer, eine Wohnung zu finden, sie drängt viele auch in äußerst prekäre und ausbeuterische Wohnverhältnisse.

Betroffene haben sich mit dem Problem der Diskriminierung an die Gleichbehandlungsanwaltschaft gewandt. Eine Studie von SORA hat den Nachweis erbracht: Diskriminierung ist traurige Realität.

Gleichbehandlungsanwaltschaft und Diakonie haben Empfehlungen und Forderungen an Makler:innen, an Vermieter:innen sowie an die öffentliche Hand und laden ein zur Pressekonferenz, am 13. September, 9:30h.

Der Termin ist Medien vorbehalten. Um persönliche Anmeldung wird gebeten.

AVISO PK: Gleichbehandlungsanwaltschaft und Diakonie prangern Diskriminierung bei Wohnungsvergaben an

Menschen mit ausländisch klingendem Namen und Akzent werden bei der Wohnungssuche diskriminiert.

Betroffene haben sich mit dem Problem der Diskriminierung an die Gleichbehandlungsanwaltschaft gewandt. Eine Studie von SORA hat den Nachweis erbracht: Diskriminierung ist traurige Realität.



Gleichbehandlungsanwaltschaft und Diakonie haben Empfehlungen und Forderungen und laden ein zur Pressekonferenz.





Ihre Gesprächspartner:innen sind:

• Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft

• Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich

• Florian Hobl, Leiter der Wohnberatungsstelle WIWA des Diakonie Flüchtlingsdienst



Interviews im Anschluss an die PK sind möglich.

Datum: 13.09.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Albert Schweitzer Haus, Großer Saal, Erdgeschoß (barrierefrei)

Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Pressesprecherin

0664 3149395

presse @ diakonie.at