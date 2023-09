Mit dem Meister zum Master

Eisenstadt (OTS) - Österreichweit nur so im Burgenland: Das Online-Fernstudium „MBA General Management“ eröffnet ganz neue Karriereperspektiven für berufsausgebildete Meister, die keinen Bachelorabschluss haben und trozdem ein vollwertiges Wirtschaftsstudium abschließen möchten.

In Sachen neue und innovative Aus- und Weiterbildungen steht das WIFI ganz oben an der Spitze. Mit dem berufsbegleitenden Online-Fernstudium „MBA General Management“ hat das WIFI Burgenland nun einen großen Coup gelandet. „Diese Ausbildungsform ist einzigartig in Österreich und wird so nur vom WIFI Burgenland angeboten. Das Studium richtet sich an Absolvierende einer Meisterprüfung, d. h. Meisterinnen und Meister brauchen keinen Bachelorabschluss, um zu studieren und um den akademischen Grad MBA zu erhalten“, erklärt WIFI-Institutsleiter Harald Schermann.

Das MBA-Studium baut auf die Vermittlung betriebswirtschaftlicher, fachspezifischer und praxisorientierter Kenntnisse auf, die die Teilnehmer nach Abschluss für weiterführende Fach- und Führungsfunktionen sowie Managementaufgaben qualifiziert. Als berufsintegriertes, zeitflexibles Online-Fernstudium bietet es die Möglichkeit, orts- und zeitungebunden zu lernen, da die Inhalte über eine Online-Lernplattform zur Verfügung gestellt werden. Auch die Prüfungen werden online absolviert.

Die nächste Online-Infoveranstaltung zu diesem Fernstudium findet am 9. Oktober 2023, ab 18:00 Uhr, statt. Anmeldung und weitere Informationen bei Christoph Laubner, MSc, T 05 90 907-5150, E christoph.laubner @ bgld.wifi.at und bgld.wifi.at/mba-general-management.

