Laufend helfen: Caritas wieder offizieller Charitypartner des Wachaumarathon 2023

Die Caritas der Diözese St. Pölten ist auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Partner STAUD’S Wien offizieller Charity-Partner des Wachaumarathon am 17. September 2023.

St. Pölten (OTS) - „Beim WACHAUmarathon wird sichtbar, was uns als Gesellschaft in Österreich ausmacht: Wir halten zusammen und zeigen, was wir können – beim Laufen, aber auch wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen. Mein Dank gilt Michael Buchleitner für diese Charity-Partnerschaft mit der Caritas und der Firma STAUD’S Wien, mit deren Hilfe wir heuer Spenden für Menschen in Not in Niederösterreich sammeln können“, freut sich Christoph Riedl, Caritas Generalsekretär in Niederösterreich.

Bereits zum dritten Mal besteht diese besondere Zusammenarbeit zwischen dem WACHAUmarathon, der Caritas und der Firma STAUD’S Wien. Die Spenden, die an diesem Marathonwochenende gesammelt werden, kommen dem Sozialmarkt der Caritas in Krems, und somit armutsbetroffenen Menschen in der Region, zu Gute.

„Laufend Gutes tun“ kann man durch verschiedene Aktionen am Marathonwochenende:

Caritas-Charity-Point powered by STAUD’S Wien

Für jeden Läufer und jede Läuferin, der/die in Krems/Stein über die Spendenmatte läuft, spendet die Firma STAUD’S WIEN Waren im Wert von einem Euro für den Caritas Sozialmarkt Krems und somit für armutsbetroffene Menschen in der Region.

Produkte der Caritas Werkstatt in Paudorf und Oma Staud bei der EXPO

Wer wissen will, wie die köstliche Marillen-Konfitüre von Oma Staud schmeckt, der kommt am besten am Samstag bei der EXPO am Stand der Caritas vorbei und verkostet diese mit einer Palatschinke. Danke an Café-Konditorei Hagmann aus Krems, die uns den Teig für die Palatschinken kostenlos zur Verfügung stellt. „Ja, unsere Oma hat ein großes Herz. Sie schaut auch in nicht so rosigen Zeiten darauf, dass es uns gut geht. Ich freue mich, dass wir als Traditionsunternehmen mit starkem Bezug zur Wachau wieder beim Wachaumarathon mit dabei sind, und hoffe, den Läuferinnen und Läufern diesen Tag ein bisschen versüßen zu können“, so STAUD’S Geschäftsführer Stefan Schauer.

Außerdem gibt es bei der EXPO hochwertige Holzprodukte, die von Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Caritas-Werkstatt Paudorf exklusiv für das Marathon-Wochenende produziert wurden. Das Angebot reicht von Weintragerl aus Holz bis hin zu handgefertigten Medaillenboards aus heimischen Hölzern in drei Größen, auf denen gleich die Bestzeiten eingetragen werden können.

Wer nicht direkt beim WACHAUmarathon dabei sein kann, hat auch die Möglichkeit über den wirhelfen.shop der Caritas Lebensmittel für armutsbetroffene Menschen zu schenken oder ausgewählte Produkte der Caritas Werkstätten zu erwerben: https://wirhelfen.shop/wachaumarathon

Kleidersammlung für den guten Zweck bei den Starts

Bei allen Startpunkten des WACHAUmarathon sammeln Freiwillige der Caritas zurückgelassene Kleidung der Läuferinnen und Läufer ein. Die Kleidung wird im carla Krems, dem Second-Hand-Laden der Caritas, gereinigt und zugunsten von armutsbetroffenen Menschen verkauft. Gerne können auch Kleidungsstücke extra dafür mitgebracht werden.

Fotos & Informationen unter www.caritas-stpoelten.at/medienportal

Sie können dort sämtliche Fotos in Originalgröße downloaden. In den Informationen (rechts auf i klicken) finden Sie genaue Infos zu den Fotoinhalten sowie zum Foto-Credit.

Rückfragen & Kontakt:

Christine Gausterer

Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit

Tel: 0676 838 44 7787

christine.gausterer @ caritas-stpoelten.at