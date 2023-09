stock3 AG erwirbt Minderheitsbeteiligung an Fintech-Start-up Vickii GmbH

München (ots) - München, 05.09.2023 - Die Münchner stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) hat sich an der ersten Finanzierungsrunde des Münsteraner Fintech-Start-ups Vickii beteiligt. Das Unternehmen bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern eine einzigartige Plattform, die speziell auf die Bedürfnisse jüngerer Generationen (u. a. Gen Z - Jahrgänge 1996 bis 2012) zugeschnitten ist.

stock3 AG ist Teil der ersten Finanzierungsrunde

Gen-Z-Fintech Vickii will insbesondere jüngeren Zielgruppen den Aktienmarkt näherbringen

"Das Gründerteam von Vickii hat uns mit seiner innovativen App-Entwicklung und dem Ansatz überzeugt, soziale Finanzmedien, Finanz-'Gossip' und datenbasierte Handelsinformationen auf einer Plattform zu kombinieren und für eine junge Nutzerschaft aufzubereiten", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Unserem Unternehmen und Vickii ist es ein gemeinsames Anliegen, neue Anlegerschichten für die Börse zu begeistern und von der Anlage am Aktienmarkt zu überzeugen. Vickiis Kompetenz, speziell junge Anlegerinnen und Anleger mit Tools und Berichterstattung anzusprechen, ergänzt unsere aktuelle Zielgruppe der aktiven Selbstentscheider in optimaler Art und Weise."

Die Beteiligung der stock3 AG an Vickii soll vor allem Synergien in der redaktionellen Berichterstattung, der Tool-Entwicklung und in den Sozialen Medien erzeugen, von denen beide Unternehmen profitieren werden.

Über die stock3 AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

Rückfragen & Kontakt:

IR- & Presse-Kontakt



stock3 AG

Juliane Paul

Unternehmenskommunikation

Balanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 München

juliane.paul @ stock3.com, https://inside.stock3.com/