Gemeinderatsausschuss beschließt nachhaltigen Schutz für Hörndlwald

Nach gemeinsamen Gesprächen von Stadt und Bezirk beschließt Ausschuss die Widmung in strengste Grünland-Kategorie – Bisher bebaubare Bereiche entfallen

Wien (OTS/SPW-K) - Absicherung eines echten Wiener Naturjuwels! Der Planungsausschuss im Wiener Gemeinderat stimmte in seiner heutigen Sitzung den Plänen von Bezirk und Stadt zum Schutz des Hörndlwalds zu. Das Naherholungsgebiet wird als Teil des Schutzgebiets Wald- und Wiesengürtels festgeschrieben und entsprechend umgewidmet. Bisher war ein Teil des Waldes Grünland Schutzgebiet/Parkschutzgebiet. Eine teilweise, wenn auch strengen Reglementierungen unterworfene Bebaubarkeit, war bis dato auf einer Liegenschaft der Stadt Wien theoretisch möglich.

„Der Hörndlwald ist ein tolles Naherholungsgebiet und absolut schützenswert. Er war auch in der Vergangenheit gut geschützt, aber es ist ein richtiges Zeichen und der Stadt ein großes Anliegen den Hörndlwald nun unter den höchstmöglichen Schutz zu stellen“, so der Vorsitzende des Planungsausschusses Erich Valentin (SPÖ), der gemeinsam mit NEOS-Planungssprecherin Selma Arapovic diese Weichenstellung bereits im Rahmen mehrerer fraktionsübergreifender Gesprächsrunden begleitete. .

„Der weiter verbesserte, dauerhafte Schutz des Hörndlwalds ist ein wichtiges Zeichen, dass der Erhalt des städtischen Grünraums ein zentrales Anliegen der Fortschrittskoalition ist und ein Vorbild dafür, wie Zusammenarbeit den Schutz unserer Umwelt vorantreiben,“ ergänzt Arapovic. Beide betonen die gute Zusammenarbeit von Stadt und Bezirk in dieser Frage.

„Nach zehn Jahren Kampf gegen die ursprünglich geplante Verbauung des Naturschutzgebietes Hörndlwald mit einer Reha Klinik ist es gelungen, nach sehr viel Überzeugungsarbeit, Protest und Einsprüchen im Schulterschluss mit den Hietzingerinnen und Hietzingern das Naherholungsgebiet im Sinne der gesamten Wiener Bevölkerung zu erhalten. Heute werden die Bauflächen entfernt und die höchste Schutzklasse ,Wald- und Wiesengürtel‘ vermerkt. Dafür möchte ich mich herzlich bei den heute Verantwortlichen für diesen mutigen Schritt im Sinne des Umweltschutzes bedanken“, freut sich Bezirksvorsteherin Mag. Silke Kobald über die Entfernung der Bebauungsmöglichkeiten im Hörndlwald und bedankt sich auch beim HietzingerGemeinderat Dr. Michael Gorlitzer für sein großes Engagement.

Auch der designierte Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Marcel Höckner begrüßt den nun erfolgten Schritt zum umfassenden Schutz des Hörndlwalds und sieht die Maßnahme als dringend notwendig an, um das Naherholungsgebiet für die Hietzinger:innen zu wahren.



Wertvolle Grün- und Freiflächen gesichert

Der Hörndlwald soll als Naherholungsbiet und bestehender Grünraum langfristig gesichert und nachhaltig vor etwaiger Bebauung geschützt werden. Als integrativer Bestandteil des Landschaftsschutzgebiets Hietzing und Teil des Biosphärenparks Wienerwald soll das Areal umfassend erhalten werden, um in der Zukunft für die Stadt Wien und ihre Bürger*innen unerwünschte Entwicklungen hintanzuhalten und wertvolle Grün- und Freiflächen zu gewährleisten.

Naturdenkmal Hörndlwald

Seit 1973 ist der Hörndlwald als Naturdenkmal festgelegt. Im Jahr 1998 wurde das Gebiet zum Bestandteil des Landschaftsschutzgebiets Hietzing und ist durch das Wiener Naturschutzgesetz umfassend geschützt. In einem Teilbereich wurde in den 1950er Jahren ein Heim für Kinder und internationalen Kulturaustausch errichtet das in weiterer Folge als Flüchtlingsunterkunft betrieben wurde. Die Nutzung der Räumlichkeiten wurde 2011 eingestellt und der Gebäudebestand bis 2020 gänzlich abgebrochen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Sarah Hierhacker, MA

Leitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

01 4000 81923

sarah.hierhacker @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at