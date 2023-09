AVISO Pressekonferenz: Handlungsempfehlungen an Österreich durch UN-Fachausschuss

Volksanwaltschaft, Österreichischer Behindertenrat, Behindertenanwaltschaft, Monitoringausschuss und SLIÖ präsentieren und analysieren Handlungsempfehlungen

Wien (OTS) - Am 22. und 23. August 2023 überprüfte der UN-Fachausschuss die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich. Die schriftlichen Empfehlungen des Ausschusses werden am 11. September von Expert*innen präsentiert und analysiert.



Ihre Gesprächspartner*innen:

Mag. Bernhard Achitz (Volksanwaltschaft)

Martin Ladstätter, MA (Österreichischer Behindertenrat)

Mag. Christine Steger (Behindertenanwaltschaft)

HS-Prof. Dr. Tobias Buchner und Daniela Rammel (Unabhängiger Monitoringausschuss)

Mag. Bernadette Feuerstein (Selbstbestimmt Leben Österreich)

Bitte geben Sie Ihre Teilnahme an k.huber-eibl @ behindertenrat.at bekannt. Sie können die Pressekonferenz auch via LiveStream unter https://youtube.com/live/kf1Xfj_k96w mitverfolgen.

Pressekonferenz: Handlungsempfehlungen an Österreich durch UN-Fachausschuss

Datum: 11.09.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Volksanwaltschaft, Festsaal

Singerstraße 17, 1010 Wien, Österreich

Url: https://volksanwaltschaft.gv.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kerstin Huber-Eibl, Tel. 0660 92 47 236, E-Mail: k.huber-eibl @ behindertenrat.at