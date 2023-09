Ich schau auf mich!

Wien (OTS) - Vorsorgeuntersuchungen sind eine wunderbare Möglichkeit, um Aufschluss darüber zu erhalten, was im eigenen Körper gerade los ist – sie bieten maximalen Nutzen bei minimalem Aufwand. Dennoch: Wie oft kommt es vor, dass wir den Besuch beim Arzt oder bei der Ärztin einfach verschieben, weil uns der Termin so rein gar nicht in den Kram passt, ja, weil er uns gar unwichtig erscheint? Machen wir ihn doch zur Priorität – uns selbst zuliebe. Wann welche Untersuchungen Sinn machen.





Außerdem in der September-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Mehr Muskelkraft

Krafttraining bringt Frauen nicht nur eine bessere Figur und mehr Muskelkraft, sondern hat noch viele weitere Vorteile. Denn von mehr Muskelmasse profitieren Frauen genauso wie Männer in vielfacher Hinsicht, vor allem auch in gesundheitlicher. Wie am besten trainiert wird.





Nachsaison für Allergiker*innen



Die Klimaveränderung macht’s möglich: Gräser und Kräuter wie Ragweed und Beifuß blühen teilweise bis in den Oktober hinein. Dazu gesellen sich Schimmelpilzsporen, all das verlängert die Saison für „Outdoor-Allergien“. Wie Allergiker*innen dennoch gut durch den Herbst kommen.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär ist seit dem 1. September 2023 erhältlich.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Silvia Feffer-Holik

Chefredakteurin MEDIZIN populär

Tel.: +43 1 512 44 86

www.medizinpopulaer.at