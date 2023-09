Bis zu 777.000 sahen „Sommergespräch“ mit Karl Nehammer, ÖVP

Insgesamt verfolgten 2,8 Millionen die „Sommergespräche 2023“

Wien (OTS) - Bis zu 777.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten gestern, am Montag, dem 4. September 2023, um 21.05 Uhr das ORF-„Sommergespräch“ von Susanne Schnabl mit Karl Nehammer, ÖVP. Durchschnittlich waren 668.000 (vorläufige Gewichtung) bei 27 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. 746.000 sahen die anschließende „ZIB 2“.

Insgesamt erreichten die traditionellen Gesprächsrunden, die mit mehreren hundert Stories in den heimischen Printmedien – allein zu den politischen Inhalten – die bislang wohl meistzitierten waren, 2,785 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis), das entspricht 37 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Durchschnittlich sahen 629.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 25 Prozent Marktanteil die fünf Ausgaben, in den jungen Zielgruppen (12–29 bzw. 12–49) lag der Marktanteil bei 19 bzw. 20 Prozent.

Die einzelnen Sendungen (mit Ausnahme der Gespräche mit Andreas Babler und Karl Nehammer sind alle Reichweiten bereits endgültig gewichtet) im Überblick:

ORF-„Sommergespräch“ mit Beate Meinl-Reisinger, NEOS (7. August):

ungewichtet 496.000 Seher:innen; endgültig gewichtet: 533.000 Seher:innen; 19 Prozent Marktanteil

ORF-„Sommergespräch“ mit Werner Kogler, Die Grünen (14. August):

ungewichtet 424.000 Seher:innen; endgültig gewichtet 437.000 Seher:innen; 20 Prozent Marktanteil

ORF-„Sommergespräch“ mit Herbert Kickl, FPÖ (21. August): ungewichtet 715.000 Seher:innen; endgültig gewichtet 767.000 Seher:innen; 31 Prozent Marktanteil

ORF-„Sommergespräch“ mit Andreas Babler, SPÖ (28. August):

ungewichtet 743.000 Seher:innen; 30 Prozent Marktanteil

ORF-„Sommergespräch“ mit Karl Nehammer, ÖVP (4. September):

ungewichtet 668.000 Seher:innen; 27 Prozent Marktanteil

Zur Erklärung: Die sogenannte „endgültige Gewichtung“ berücksichtigt die Nutzung der 7-Days-Catch-Up-Dienste von Kabelanbietern wie etwa Magenta oder A1. Die Zahlen der endgültigen Gewichtung liegen dementsprechend erst am achten Tag nach Ausstrahlung vor.

Stark genutzte „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Die ORF-III-„Sommer(nach)gespräche“, die heuer zum zweiten Mal unter der Gesprächsleitung von Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher stattfanden, wurden vom Publikum stark genutzt. Die fünf Ausgaben verzeichneten eine Durchschnittsreichweite von 148.000 Zuseherinnen bzw. Zusehern sowie einen Marktanteil von 10 Prozent. Somit erreichen die ORF-III-„Sommer(nach)gespräche“ den zweitbesten Marktanteil seit Bestehen der Reihe. Insgesamt verfolgten in diesem Jahr 684.000 Menschen (weitester Seherkreis) die Analyse der ORF-2-„Sommergespräche“ in ORF III. Bemerkenswert ist außerdem die Nutzung in der jüngeren Zielgruppe: Im Schnitt erreichten die „Sommer(nach)gespräche“ sechs Prozent Marktanteil in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen.

„Sommergespräche“ auch online intensiv genutzt

Das Publikumsinteresse an den ORF-„Sommergesprächen“ war auch online groß: Laut Online-Bewegtbild-Messung erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Nutzung bis inkl. 4. September 2023) der fünf TV-Sendungen inkl. Web-Only-Lang-/Rohfassungen in Österreich insgesamt 255.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 1,6 Millionen Bruttoviews (registrierte Video-Starts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bisher bei 7 Millionen Minuten. Die Durchschnittsreichweite pro TV-Sendung lag bisher bei 23.000, hinzu kommen im Schnitt 3.000 bei den Lang-/Rohfassungen. Das „Sommergespräch“ mit Karl Nehammer, ÖVP ist in den Daten vorläufig nur mit der Live-Stream- und VoD-Nutzung von gestern Abend enthalten. Auf der ORF-TVthek bleiben als spezielles Service alle „Sommergespräche“ bis 11. September und somit bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar.

Die „Sommergespräche 2023“ in sozialen Medien

Sehr gut genutzt wurden die heurigen „Sommergespräche“ in den sozialen Medien: Auf Instagram erreichten die Videos durchschnittlich rund 372.000 Views (3 Sekunden) sowie rund 6.600 Likes. Auf Facebook waren es jeweils rund 30.000 Views (3 Sekunden) und 1.000 Reaktionen/Likes.

