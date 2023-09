ÖVP-Kaufmann: Höhere Berufliche Bildung bringt Aufstieg statt Umstieg auf der Karriereleiter

Nach der Lehre gibt's kein Weiterkommen. So sehen das zumindest viele Eltern noch immer. Damit ist jetzt Schluss, denn mit der HBB ist die Karriereleiter noch lange nicht zu Ende.

Wien (OTS) - "Wenn ich Sie frage, was Sie mit dem Begriff 'höhere Bildung' verbinden, dann denken Sie wahrscheinlich an die Uni oder die FH – zumindest an irgendwas mit Studium. Das ist nicht schlimm – da geht es vielen Österreicherinnen und Österreichern gleich. Dass davon auch die Meister- und Befähigungsprüfung oder der Ingenieurstitel umfasst sind, das wird noch immer von den Wenigsten gesehen. Also Ausbildungen, in denen man das Wissen im erlernten Beruf optimal vertiefen kann, ohne an eine Uni zu müssen und trotzdem richtig erfolgreich sein kann. Leider war das Angebot in diesem Bereich bisher sehr begrenzt, aber das ändert sich jetzt mit der HBB, wie wir die Höhere Berufliche Bildung abkürzen", so die Abgeordnete zum Nationalrat und ÖVP-Bereichssprecherin für Berufsausbildung und Lehre Martina Kaufmann.

Um im Job weiterzukommen, braucht es Weiterbildung. Nach der LAP ist das im Handwerk beispielsweise der Meister, in anderen Berufsgruppen sind die Möglichkeiten jedoch recht rar, gerade wenn die Ausbildung öffentlich anerkannt sein soll. Meistens brauche es eine Matura und dann den Wechsel an eine Hochschule. Dabei zählt die Lehre zum absoluten Aushängeschild der heimischen Ausbildungslandschaft und ist international hoch angesehen. "Selbst bei uns wird die Lehre noch zu selten als Einstieg in Führungspositionen gesehen – das muss sich ändern. Um im Beruf hoch hinaus zu kommen, mussten viele auf der Karriereleiter umsteigen, weil die eigene zu kurz gewesen wäre. Mit der HBB schaffen wir einen durchgängigen Karriereweg: vom ersten Tag als Lehrling bis zum Aufstieg in Führungspositionen und das alles berufspraktisch", so Kaufmann weiter.

Neben dem schulischen bzw. universitären Zweig der Ausbildung wird es zukünftig einen klaren Pfad der beruflichen Bildung im NQR-System geben. Im NRQ (Nationalen Qualifikationsrahmen) werden Bildungsabschlüssen unterschiedlichen Qualifikationsniveaus zugeordnet. Im Rahmen der HBB wird es zukünftig Ausbildungen und Abschlüsse in den Bildungsstufen "Höhere Berufsqualifikation" (NQR 5, entspricht der BHS-Reifeprüfung), Fachdiplom (entspricht dem NQR 6, bzw. akademisch dem Bachelor) sowie das "Höhere Fachdiplom" (NQR 7, äquivalent mit dem akademischen Titel des Masters) geben.

Zur Veranschaulichung: Mit der HBB wird es Bildungsanbietern zukünftig möglich, einheitliche Weiterbildungen anzubieten. Wer aktuell den Lehrberuf zur Einzelhandelskauffrau bzw. zum Einzelhandelskaufmann erlernt, dem bzw. der werden mit der HBB Ausbildungen zur Filial- bzw. Regionalleitung gesetzlich ermöglicht. Wenn jemand den Beruf der Dachdeckerin bzw. des Fassadenbauers erlernt und noch nicht die Meisterprüfung angehen möchte, könnte zukünftig mit der HBB eine Spezialisierung im Bereich Photovoltaik oder Solarthermie anschließen. Man erwirbt dann in einem sehr speziellen Bereich ein hohes Fachwissen, bleibt aber im gleichen Beruf und kann dann in diesem Bereich Verantwortung für Projekte übernehmen und, wie im letzten Beispiel, gleich einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten.

Kaufmann dankt dabei besonders Wirtschaftsminister Dr. Martin Kocher und Bildungsminister Dr. Martin Polaschek sowie der Wirtschaftskammer und den Arbeitnehmervertretern. Gemeinsam sei ein wichtiger Schritt gelungen, der zur echten Wahlfreiheit im beruflichen Ausbildungssystem führt.

"Die HBB bringt eine gleichwertige, aber nicht gleichartige Alternative zu Studien oder Lehrgängen an Unis und Fachhochschulen, ermöglicht eine Karriere auf dem berufspraktischen Weg und fördert damit alle, die lieber im Job bleiben wollen. Das berufliche Umfeld muss zukünftig nicht mehr gegen den Hörsaal getauscht werden. Und auch für Unternehmerinnen sowie Unternehmen gibt es Vorteile: Sie können besser im internationalen Wettbewerb mithalten, weil ihre Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer durch die HBB den Anforderungen internationaler Ausschreibungen entsprechen. Karriere nach der Lehre ist mit der HBB berufspraktisch möglich und das ist gut so", schließt Bereichssprecherin Kaufmann. (Schluss)



