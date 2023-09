Bis zu 920.000 für letzte Kandidatenfolge der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – Staffelfinale am 30. Oktober

Aktuell Dreharbeiten zur traditionellen Kuppelbilanz

Wien (OTS) - Erfolgreich war gestern (4. September 2023) auch die letzte Kandidatenfolge des heurigen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Sommers, in der Nina Horwitz noch einmal sechs neue Singles auf Partnersuche begleitete: Bis zu 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich die neunte von insgesamt zehn Sendungen der 27. Staffel des ORF-Kultformats nicht entgehen lassen. Im Schnitt waren 875.000 Personen (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 34 Prozent in der Sehergruppe 12+ dabei.

Nach der üblichen mehrwöchigen Pause, in der Nina Horowitz sich mit porträtierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern über ihre bisherigen Erfahrungen austauscht, beschließen die dabei recherchierten Storys in Form der traditionellen Bilanzausgabe am Montag, dem 30. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 die diesjährige „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison.

Der Kehrseite der Medaille, wenn eine Liebe zu Ende geht, widmet sich schon morgen, am Mittwoch, dem 6. September 2023, um 20.15 Uhr ORF 1:

Eine „Dok 1“-Ausgabe mit Lisa Gadenstätter berichtet über „Trennungsg’schichten & Scheidungssachen“: vom Liebesschwur zum Zerwürfnis, vom Treuebruch zum Rosenkrieg – und all das, was dazwischen liegt.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen der aktuellen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es samstags um 13.30 Uhr in ORF 2 bzw. um 12.15 Uhr in 3sat.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenfalls dort abrufbar ist die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

