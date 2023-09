„WELTjournal“ am 6. September in ORF 2: „Cannabis – der Trend zur Legalisierung“

Danach „WELTjournal +: Lady Buds – Frauen im Cannabis-Business“

Wien (OTS) - Christa Hofmann präsentiert am Mittwoch, dem 6. September 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 zunächst die „WELTjournal“-Reportage „Cannabis – der Trend zur Legalisierung“. Danach folgt um 23.05 Uhr „WELTjournal +: Lady Buds – Frauen im Cannabis-Business“.

WELTjournal: Cannabis – der Trend zur Legalisierung

Noch heuer soll Cannabis in Deutschland als Genussmittel frei zu kaufen und zu konsumieren sein. Die deutsche Bundesregierung hat die umstrittene Legalisierung, wenn auch in abgespeckter Form, im August auf den Weg gebracht. Was in Österreich undenkbar ist, ist in vielen Ländern mittlerweile Trend: eine Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke und für den Freizeitgebrauch. „WELTjournal“-Reporterinnen und ORF-Korrespondenten berichten aus fünf exemplarischen Ländern über die dortigen Erfahrungen: aus Uruguay in Südamerika, das bereits vor zehn Jahren als erstes Land der Welt Cannabis legalisiert hat. Aus den USA, wo Cannabis in 23 von 50 Bundesstaaten legal ist. Aus Israel, das bei der Forschung in Sachen medizinisches Cannabis führend ist. Aus Deutschland, das die Cannabis-Freigabe gerade beschließt, und aus den Niederlanden, wo der freie Zugang zu Cannabis zum Touristen-Magnet geworden ist – allerdings nicht zur Freude aller.

WELTjournal+: Lady Buds – Frauen im Cannabis-Business

Mit der Legalisierung von Cannabis in Kalifornien vor fünf Jahren haben sich jede Menge Business-Ideen rund um die Marihuana-Pflanze entwickelt. Viele Menschen, die zuvor im illegalen Cannabis-Geschäft tätig waren, sind in den neuen legalen Cannabis-Markt eingestiegen – mit wechselndem Erfolg. „WELTjournal+“ begleitet sechs Frauen, die im Cannabis-Business ihr Stück des amerikanischen Traums verwirklichen wollen – von der jungen Farmerin Chiah Rodrigues, die das Geschäft von ihrem Vater übernommen hat, über die queere Aktivistin Felicia Carbajal bis zur pensionierten Schuldirektorin.

