Neue Doku „Der talentierte Herr Benko – Lage, Lage, Leiner“ am 6. September um 21.05 Uhr in ORF 1

Der Tiroler René Benko hat eine steile Karriere hingelegt. Sein Signa-Imperium zählt zu den führenden Immobiliengesellschaften Europas. Doch Benkos kometenhafter Aufstieg wird aktuell durch eine Reihe von Krisen und Skandalen gebremst, wie die neue HolyScreen-Media-Dokumentation „Der talentierte Herr Benko – Lage, Lage, Leiner“ am Mittwoch, dem 6. September 2023, um 21.05 Uhr in ORF 1 zeigt. Danach um 21.55 Uhr geht Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Reich in Österreich“ der Frage nach, wie das Leben der 49 Milliardärinnen und Milliardäre und fast 350.000 Millionärinnen und Millionäre in Österreich aussieht.

Drei Euro – so viel war das operative Geschäft der Möbelkette kika/Leiner am Ende nur mehr wert. Im Juni verkaufte Benkos Signa-Gruppe den strauchelnden Möbelriesen um diesen symbolischen Betrag. Der Käufer schickt das Unternehmen in Teilinsolvenz. 23 von 40 Filialen sind seit August geschlossen, 1.300 Beschäftigte werden ihren Job verlieren. Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber bezeichnete den kika/Leiner-Deal dennoch als „sehr gutes Investment“, weil die Immobilien gewinnbringend verkauft werden konnten. Die Rendite für die Investoren stimmt. Die Republik dagegen dürfte auf mehreren Millionen Euro an Kosten für gestundete Kredite sitzenbleiben. Wie konnte es zu dieser Schieflage kommen?

René Benko verkörpert die Austro-Variante des US-amerikanischen Traums „Vom Tellerwäscher zum Millionär“. Er wächst in Innsbruck in bürgerlichen Verhältnissen auf und steigt schon als Teenager in die Immobilienbranche ein. Mit 20 wird Benko Schillingmillionär. Die Projekte werden größer und internationaler. Als Immobilieninvestor setzt Benko vor allem auf eines: Innenstadtimmobilien in bester Lage. Vom Kaufhaus Tyrol in Innsbruck, dem Goldenen Quartier in Wien, dem KaDeWe in Berlin bis zum Chrysler Building in New York. Dabei schreckt er auch nicht vor Deals mit Investoren mit zweifelhaftem Ruf zurück. Benko gilt als talentierter Netzwerker. Es gibt gute Kontakte in die Spitzenpolitik. Im Signa-Beirat sitzen mit Alfred Gusenbauer und Susanne Riess-Hahn ein ehemaliger Bundeskanzler und eine ehemalige Vizekanzlerin. Auch ein guter Draht ins Finanzministerium ist belegt. Wie gut dieser war, ermittelt nun die WKStA. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Können es sich die Reichen in Österreich richten? In der Dokumentation „Der talentierte Herr Benko“ sprechen Freunde und Wegbegleiter:innen über René Benkos schillernden Weg in die Topliga der Immobilienentwickler. Für den Film gewährte Signa Einblick in die Baustelle des ehemaligen Leiner-Gebäudes in der Wiener Mariahilferstraße, wo Benko ein neues Luxus-Kaufhaus samt Dachpark errichtet. Wie lief der Kauf des Gebäudes in den Weihnachtstagen 2017 tatsächlich ab?

Die Doku-Gestalter:innen Alexander Lechner, Lukas Wagner und Elisabeth Pfneisl schauen sich auch Benkos „Gesellenstück“, das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck, näher an. Und sie waren auf Spurensuche in Lech am Arlberg. Dort hatte ein Grundstückskauf Benkos die Gemeindepolitik aufgerüttelt und die Korruptionsermittler:innen auf den Plan gerufen. Was führte zur Einstellung der Ermittlungen? Als René Benkos Signa die deutsche Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof und den Möbelriesen kika/Leiner in Österreich übernahm, wurde er noch als Retter gefeiert. Von diesem Ruf ist heute nicht mehr viel übrig.

Meist lassen sich die Milliardäre und Millionäre nicht gerne in die Karten blicken, da in Österreich viel Neid herrscht. Für „Dok 1“ haben einige aber ausnahmsweise die Türen geöffnet und sich den Fragen gestellt: Wie leben sie? Wie sind sie zu ihrem Vermögen gekommen? Welche Verantwortung kommt in Zukunft auf sie zu? Und die Frage aller Fragen: Wie wird man überhaupt reich? Einer, der sein Vermögen selbstbewusst zeigt, ist Investmentbanker Florian Koschat, Gründer des Finanzunternehmens „Pallas Capital“. Er ist fest davon überzeugt, dass sich ohne Leidenschaft kein Bankkonto füllen lässt, darum bietet er sein Know-how auch jungen Menschen an. Philipp Grünbacher, Geschäftsführer des Wiener Mozartorchesters und Vermieter von Hochzeitslocations, übernahm das Unternehmen seiner Eltern. Soziales Engagement ist für diese Familie ein gelebter Grundwert. „Speedinvest Heroes“-Gründerin und Familienmensch Maria Baumgartner stammt nicht aus reichem Haus, sie war mit einer Geschäftsidee zur richtigen Zeit erfolgreich. „Glück braucht es selbstverständlich auch“, ist sie überzeugt. Durch harte Arbeit und viele Entbehrungen zählen die beiden ehemaligen Flüchtlingskinder Hunnar und Hardi Mohammad heute zu den Erfolgreichen in diesem Land. Ganz besonders dankbar sind die beiden ihrer Mutter und machen daraus auch keinen Hehl. Spielwiese für Glanz und Glamour, aber auch schwer leistbare Immobilie ist in Österreich der Wörthersee: Lisa Gadenstätter lässt sich von Elvis Nake einen der schönsten mietbaren Plätze mit Aussicht zeigen und besucht den Villacher Juwelier Paul Schützlhoffer. Leo Widrich, ehemaliger Silicon-Valley-Erfolgsverwöhnter, hat der Jagd nach dem großen Geld den Rücken zugekehrt und findet seine neue Zufriedenheit im Minimalismus. Die wissenschaftliche Expertise zum Thema kommt vom renommierten Soziologen Thomas Druyen, internationaler Vermögensforscher und Professor an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien.

