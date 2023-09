45 neue Lehrlinge starten ihre Karriere bei Pankl

Mit High Speed ins Berufsleben

Kapfenberg (OTS) - Pankl Racing Systems bildet seit vielen Jahren Lehrlinge in elf verschiedenen Lehrberufen aus. Auch heuer haben sich 45 junge Menschen für eine Lehre bei Pankl entschieden – so viele wie noch nie!

Junge Menschen bewegen die Welt

Als führender Entwickler und Hersteller von Komponenten für verschiedenste Bereiche der Mobilitätsindustrie bewegt Pankl Racing Systems seit Jahren die Welt. Dabei zählt das obersteirische Unternehmen nicht nur zu den größten Arbeitgebern der Region, sondern auch zu den größten Ausbildungsbetrieben. Heuer haben 45 motivierte Jugendliche ihre Lehre in den Berufen Zerspanungs- & Metalltechnik, Verfahrenstechnik, Betriebslogistk, Elektrotechnik, Bürokauffrau, Werkstofftechnik, App Development & Coding, Informationstechnologie Systemtechnik, Betriebslogistik und Koch begonnen. Pankl bietet nicht nur spannende Aufgaben und eine Top-Lehrausbildung, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit Entwicklungspotenzial nach dem Lehrabschluss.

„ Wir entwickeln uns als staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb immer weiter. Uns ist es wichtig, eine Top-Lehre in einem zukunftsorientierten Umfeld mit Wohlfühlfaktor zu garantieren. Dass uns das über die Jahre immer besser gelingt, sehen wir an der Rekordzahl an Bewerbungen. Mit der Eröffnung der neuen Lehrwerkstätte in der Pankl Academy werden wir unsere Ausbildung auf das nächste Level heben.“ , so Harald Egger, Head of HR & Legal bei Pankl Racing Systems.

Pankl Academy ab Herbst 2024 mit neuer Lehrwerkstatt

Im Kapfenberger High-Tech-Park wird neben dem Pankl-Aerospace Werk auch eine eigene Academy errichtet. Das Gebäude wird der konzernweiten Aus- und Weiterbildung dienen, ausgestattet mit modernen Raumkonzepten, einem Coaching Garden und der Möglichkeit größere Veranstaltungen abzuhalten zu können. Herzstück des Gebäudes ist jedoch die Lehrwerkstatt, die mit modernen Geräten, Pausen- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie Schulungsräumen ausgestattet ist.

„ Als Unternehmen denken wir immer an die Zukunft. Wir wollen in den nächsten Jahren 200 Lehrlinge gleichzeitig im Betrieb ausbilden können – aktuell sind es 150. Dafür brauchen wir Platz, neueste Maschinen, einen Ort mit Wohlfühlfaktor und eine Aufstockung des Ausbildungspersonals. Uns ist bewusst, dass wir auch in Zukunft bestens ausgebildete Fachkräfte brauchen – in all unseren mehr als 60 verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Deshalb investieren wir in die Academy und die Zukunft der Region. “, so Egger.

Die Pankl Academy wird voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres fertiggestellt werden, sodass mit September 2024 die nächsten Lehrlinge in der neuen Lehrwerkstatt starten können. Dafür nimmt Pankl Racing Systems mehr als 14 Mio. Euro in die Hand.

Karriere mit Sinn: Das bietet Pankl

Neben einer Top-Ausbildung erwarten die Lehrlinge bei Pankl lustige Ausflüge, coole Teamevents, gemeinsamer Lehrlingssport, das Klimaticket, ein Bike der Marken Pierer New Mobility Wert von 3.000 Euro, attraktive Prämien und vieles mehr. Außerdem tragen Lehrlinge maßgeblich zur Innovation im Bereich der Mobilität bei. Als führender Entwickler und Produzent von Hightech-Komponenten für die Bereiche Motorsport, Sportwagen und Luftfahrt gestalten junge Menschen bei Pankl die Zukunft der Mobilität maßgeblich mit. Dabei punktet das Unternehmen aus der Obersteiermark mit nachhaltigen Projekten und spannenden Aufgaben – Aufstiegschancen inklusive.

