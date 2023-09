Aviso – Montag, 11.9.2023: Veranstaltung des SPÖ-Klubs und der ÖKUPO zu „Kunst im Zeitalter der künstlichen Intelligenz“

Wien (OTS/SK) - Am Montag, 11. September 2023, findet eine gemeinsame Veranstaltung des SPÖ-Parlamentsklubs und der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik (ÖKUPO) zum Thema „Kunst im Zeitalter der künstlichen Intelligenz“ statt. Es diskutieren: Gerald Bast (Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien), Silke Grabinger (Choreografin und Performerin), Thomas Grill (Komponist und Medienkünstler), s.myselle (d#avantgarde - new technology, art and creativity) sowie Daniel Wisser (Schriftsteller und Musiker). Begrüßung und Moderation: SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Sprecherin für Netzpolitik Katharina Kucharowits. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Zeit: 11.09.2023, 17.00 Uhr

Ort: Palais Epstein, Dr. Karl Renner-Ring 1, 1010 Wien

Die Veranstaltung wird auch per Livestream übertragen:

facebook.com/sozialdemokratie/live

Um Anmeldung wird gebeten unter: veranstaltung @ spoe.at

