HV ad BK Nehammer: 4,5 Mrd. Investitionen für Kinderbetreuung sind rentable Zukunftsinvestition. Umsetzungshorizont entscheidend.

Flächendeckende Kinderbetreuung ist Motor zur Steigerung des Wohlstands. Pädagog:innen-Offensive für zukunftsfitte Elementarbildung.

Wien (OTS) - Der Handelsverband begrüßt die gestrige Ankündigung von Bundeskanzler Nehammer im ORF Sommergespräch, bis 2030 rund 4,5 Mrd. Euro in die Elementarbildung zu investieren. Damit kommt die Bundesregierung einer langjährigen Kernforderung des Handelsverbandes nach, der mit dem Bundeskanzler, zahlreichen Minister:innen und Landeshauptleuten persönliche Gespräche dazu geführt hat.



„Eine bessere Kinderbetreuung und Kinderbildung in Österreich ist überfällig. Die zusätzlichen 4,5 Milliarden Euro werden sich als rentable Zukunftsinvestition für alle erweisen. Der Handel ist weiblich. 72% der Beschäftigten sind weiblich. Frauen, die noch immer den überwiegenden Teil der Kinderbetreuung übernehmen, bekommen dadurch mehr Spielraum. Jetzt zählt ein rascher Umsetzungshorizont“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Investitionen in die Kinderbetreuung sind wertstiftende Anlagen. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Elementare Betreuungseinrichtungen sind die ersten Orte für Bildung. Je früher hier investiert wird, desto höher ist die Bildungsrendite. Eine im September 2022 veröffentlichte Analyse der Agenda Austria belegt überdies, dass ein gutes Angebot an Ganztageskinderbetreuung eine zentrale Voraussetzung für eine hohe Frauenbeschäftigung ist.

Der Handelsverband erneuert deshalb seine Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr – leistbar und flächendeckend in ganz Österreich. Der Ausbau von ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie vor allem die Förderung der Ausbildung von Elementarpädagog:innen müssen dafür schnellstmöglich erfolgen. Die Öffnungszeiten in den Einrichtungen müssen so gestaltet sein, dass damit eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich und sichergestellt ist.





Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kühberger, MA

Pressesprecher

+43 (01) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Mag. Manuel Friedl

Senior Communications Manager

+43 (01) 406 22 36 - 80

manuel.friedl @ handelsverband.at

www.handelsverband.at