„Dok 1: Trennungsg’schichten & Scheidungssachen“ mit Lisa Gadenstätter in ORF 1

Am 6. September um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Vom Treuebruch zum Rosenkrieg, vom Liebesschwur zum Zerwürfnis: Frauen, Männer, Paare und Ex-Paare geben Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Trennungsg'schichten & Scheidungssachen“ am Mittwoch, dem 6. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 Einblicke in den wohl schwierigsten und emotionalsten Schritt eines Ehepaars. Plötzlich wird die Person, der man ewige Liebe geschworen hat, zum bitteren Erzfeind, der Kampf um Kinder, Haus und Haustier wird zur langjährigen Belastungsprobe – und am Ende scheinen alle zu verlieren. Eine Sendung über die Liebe und darüber, was geschieht, wenn sie endet – „Dok 1“ zwischen Trümmern, Tränen, „Trennungsg’schichten & Scheidungssachen“.

„Bis der Tod uns scheidet“ heißt es im kirchlichen Ehegelübde, doch das trifft bei weitem nicht auf alle vermählten Österreicherinnen und Österreicher zu. Mehr als 13.000 Paare jährlich beenden ihre Ehe weitaus früher. Zwar ist die Scheidungsrate in den vergangenen Jahren leicht gesunken, doch Expertinnen und Experten schieben das vielmehr auf aktuelle Krisen, die unsichere Wirtschaftslage und hohe Wohnungspreise, als auf glücklichere Ehen. Denn nicht alle, die eine Scheidung wollen, können sich diese auch leisten. Neben Geld brauchen Ex-Verliebte im schlechtesten Fall auch einen langen Atem und einen guten Anwalt, um den Scheidungskrieg zu überstehen.

In „Dok 1: Trennungsg’schichten & Scheidungssachen“ widmet sich Lisa Gadenstätter dem Thema Scheidung in allen Facetten: Wie hat sich die Streit- und Scheidungskultur in den vergangenen Jahren verändert? Inwiefern erschweren Behörden und Institutionen den Scheidungsprozess? Warum wird geschieden – und worum wird gestritten? Wie und in welchen Fällen ließe sich eine Scheidung verhindern? Und wieso sollte man heutzutage überhaupt noch heiraten? Auf der Suche nach dem richtigen Scheideweg trifft Lisa Gadenstätter auf Scheidungsanwältinnen und -anwälte, Paartherapeutinnen und -therapeuten sowie Betroffene. Obwohl die Scheidung das Ende einer Ehe markiert, geht damit der Ehestreit oft erst so richtig los – denn vor Gericht kochen die Emotionen hoch. Alle wollen vor allem eines:

Recht haben.

Der Steirer Jörg Kapeller und sein Anwalt Günter Lippitsch erzählen Lisa Gadenstätter von einem in Österreich einzigartigen Rechtsstreit um Kapellers Hauskatze Finnik. Mentaltrainerin Karoline Posch spricht über den oftmals toxischen Streit um Obsorge und Kindeswohl. Helene Klaar klärt als eine der bekanntesten Scheidungsanwältinnen des Landes über die Tücken und Hürden des österreichischen Scheidungsrechts auf. Auf der Suche nach einer streitschlichtenden Alternative erläutert das Therapeuten-Ehepaar Sabine und Roland Bösel, wie eine Scheidung durch Paartherapie verhindert werden könnte. Sabine und Pete Buiten erzählen, wie sie trotz eines Seitensprungs wieder zueinander gefunden haben. Apropos Seitensprung:

Berufsdetektiv Csaba Engi nimmt Lisa Gadenstätter in seinem Observationswagen mit – und gibt ihr einen Einblick in die zahlreichen Ehebrüche, Gspusis und Affären, die er mittels Beschattung und versteckter Kameras nachweisen konnte.

