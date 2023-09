Lückenschluss vom Gehsteig entlang L 145 von Lichtenegg in Richtung Rotte Wieden

Verkehrssicherheit für Fußgänger durch Bau eines Gehsteiges erhöht

St. Pölten (OTS) - In Lichtenegg wurde die Verkehrssicherheit für Fußgänger durch den Bau eines Gehsteiges maßgeblich erhöht. Der vorhandene Gehsteig von der Rotte Wieden war mit dem Gehsteig im Ort Lichtenegg nicht verbunden, dadurch war die Erreichbarkeit des Waldspielplatzes für Familien und Kinder entlang der L 145 nur schwer möglich. Um eine sichere Erreichbarkeit zu schaffen, wurde von der Gemeinde Lichtenegg in Absprache mit der Straßenbauabteilung 4 in Wiener Neustadt ein neuer Gehweg geplant bzw. projektiert. Um den bestehenden Obstbaumbestand nicht zu gefährden, wurde die Lage des Gehweges 2,5 Meter von der Straßenlängsführung der L 145 abgerückt.

Nach dem Geländeabtrag von etwa 290 Kubikmetern wird auf einer Länge von 165 Metern und einer Breite von 1,5 Metern ein neuer Gehweg hergestellt. Die Entwässerung erfolgt über Sickerflächen. Die Arbeiten werden durch die Straßenmeisterei Aspang in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen der Region ausgeführt. Diese haben am 28. August begonnen und werden voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen rund 110.000 Euro, wovon etwa 25.000 Euro vom Land Niederösterreich und 85.000 Euro von der Gemeinde Lichtenegg getragen werden.

