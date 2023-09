„ensemble minui“ und Christina Scherrer am 16.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - In seinem neuen Programm „Tatort Oper – ein kriminalistischer Opernabend“ entführt das „ensemble minui“ gemeinsam mit der Schauspielerin Christina Scherrer in die Welt der Oper – am Samstag, den 16. September (19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Eine opernübergreifende Kriminalgeschichte bringen das „ensemble minui“ und Schauspielerin Christina Scherrer am Samstag, den 16. September (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal auf die Bühne. Figuren aus sechs unterschiedlichen Opern – „Tosca“, „Rusalka“, „Eugen Onegin“, „Der Rosenkavalier“, „La Bohème“ und „Elektra“ – machen sich selbstständig, verweben sich miteinander und stricken eine Geschichte über Liebe, Lust, Rache, Mord und Eifersucht (Text: Johannes Starmühler). „Tatort“-Schauspielerin Christina Scherrer schlüpft in die verschiedenen Rollen, während das „ensemble minui“ – bestehend aus fünf Streicher:innen und vier Bläser:innen – die feingliedrigen Reduktionen von Arrangeur und Klarinettist Stefan Potzmann präsentiert. Der Eintritt für das Konzert beträgt EUR 28,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

