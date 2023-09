Jetzt erhältlich: „Wien in Zahlen 2023“

Spannende Statistiken und Infografiken in neuer, kompakter Broschüre

Wien (OTS/RK) - Wussten Sie, dass fast 50 Prozent der Wiener Stadtfläche Grünland sind? Oder dass sich im vergangenen Jahr 237 internationale Betriebe in Wien angesiedelt haben, mehr, als in den restlichen österreichischen Bundesländern zusammen? Dass knapp 275.000 Menschen nach Wien zum Arbeiten einpendeln und rund 100.000 Wienerinnen und Wiener außerhalb der Stadt erwerbstätig sind? Dass die Wienerinnen und Wiener im Durchschnitt 18 Minuten - die Bewohner von Prag aber 42 Minuten - arbeiten müssen, um sich einen Big Mac kaufen zu können?

In der Broschüre „Wien in Zahlen 2023“, herausgegeben von der Landesstatistik Wien (MA 23) werden seit über 25 Jahren die wichtigsten Fakten zu Wien in grafischer Form zusammengetragen. Zusätzlich enthält die Publikation einen Überblick über die lange Stadtgeschichte, von Vindobona bis zur Fußball-Europameisterschaft.

„Wien in Zahlen“ erscheint in deutscher und englischer Sprache und umfasst zehn Kapitel auf 24 Seiten.

Download, Bestellung und Service

„Wien in Zahlen 2023“ und „Vienna in Figures 2023“ stehen online unter https://www.wien.gv.at/statistik/ zur Verfügung und können über folgende Quellen kostenlos in gedruckter Form bezogen werden:

Wiener Stadtinformation im Rathaus

Landesstatistik Wien (MA 23), 2., Meiereistraße 7 / Sektor B (Stadion), 2. Stock, Zimmer 2.12 (Montag bis Freitag zwischen 8 und 14.30 Uhr)

(vorbehaltlich Verfügbarkeit) bei zahlreichen Standorten der Stadt Wien mit Parteienverkehr, darunter die Magistratischen Bezirksämter

Online-Bestellung:

https://www.wien.gv.at/wienatshop/Gast_bestellservice/Start.aspx?Kategorie=210620



Die Poster zur Broschüre (Formate DIN A1 und A2, jeweils Deutsch und Englisch) sind bei der Landesstatistik Wien erhältlich und können per E-Mail an post @ ma23.wien.gv.at bestellt werden.

