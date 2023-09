Holiday on Ice A NEW DAY: 80 Jahre – Die Jubiläumsshow

Wien (OTS) - Die größte und traditionsreichste Eigenveranstaltung der Wiener Stadthalle ist zugleich die meistbesuchte Eisshow der Welt: Jedes Jahr besuchen Zehntausende Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle und erleben ein neues atemberaubendes Abenteuer auf dem Eis.

Holiday on Ice feiert großes Jubiläum und kommt vom 17.01. bis 28.01.2024 mit der bisher künstlerisch und technisch aufwendigsten Show in die Wiener Stadthalle. Es ist eine ganz besondere Produktion, denn die beliebteste Eisshow der Welt feiert 80 magische Jahre.

Was Starregisseur Francisco Negrin und sein Kreativteam diesmal auf die große Eisbühne zaubern, setzt neue Maßstäbe: Die spannende Show A NEW DAY verbindet den besten Eiskunstlauf der Welt mit einer dramatischen und zugleich liebevollen Geschichte. Gemeinsam mit atemberaubender Akrobatik, einem Farbenrausch an Kostümen und weltbekannten Songs ergibt A NEW DAY ein grandioses Gesamtkunstwerk. Noch nie war Holiday on Ice so bunt und fröhlich!

Was wäre eine Welt ohne Farben und Gefühle? In der Jubiläumsshow trifft Aurora, ein weibliches Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt, den jungen Adam, der ihr die Schönheit unserer bunten Welt näherbringt. Zögerlich fasst sie Mut und wagt sich in ein großes Abenteuer, in dem geheimnisvolle Mächte sie immer wieder zurück in die Vergangenheit ziehen wollen. Eine dramatische Jagd beginnt – und das Publikum ist live dabei!

„80 Jahre Holiday on Ice sind der Anlass für diese exzellente Jubiläumsshow. Das neue Jahr beginnt in der Wiener Stadthalle seit jeher mit dem Publikumsliebling Holiday on Ice, wobei die Jubiläumsshow A NEW DAY diesmal alles bisher Dagewesene übertrifft!“, freut sich Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

„A NEW DAY öffnet die Herzen und Augen für das einmalige Geschenk, auf dieser bunten Welt leben zu dürfen. Jetzt ist genau die richtige Zeit, uns daran zu erinnern,“ so Kreativdirektor Francisco Negrin.

Als 1943 eine kleine, ambitionierte Hotel-Show ihre Holiday on Ice-Uraufführung in Toledo, Ohio, feierte, ahnte noch niemand, dass die spektakuläre Show ihren Siegeszug um die Welt antreten wird. Seitdem hat sich die Marke weltweit einen Namen gemacht - das Konzept war und ist einfach, aber brillant: Holiday on Ice begeistert mit Eiskunstlauf der Weltklasse, aufsehenerregenden Bühnenbildern, fantasievollen Kostümen, High-End Bühnentechnik und mitreißender Musik.

Holiday on Ice blickt auf eine lange, erfolgreiche Geschichte zurück: Kostümdesigner aus dem Lido, der Mailänder Skala oder Christian Dior, Musiker wie Phil Collins und Chris de Burgh – nur die Besten der Besten kreieren seit Jahrzehnten für Holiday on Ice. Auch Modezar Rudolph Moshammer entwickelte zum 60. Geburtstag von Holiday on Ice exklusiv ein Diamantenkleid, Popqueen Sarah Connor nahm für Holiday on Ice zwei Songs auf und Eiskunstläufer:innen wie Marika Kilius, Hans-Jürgen Bäumler, Christopher Dean, Robin Cousins, Katarina Witt und Tanja Szewczenko arbeiteten an den beeindruckenden Shows von Holiday on Ice mit.

Inzwischen blickt Holiday on Ice nach acht Jahrzehnten auf weltweit mehr als 60.000 Shows auf fünf Kontinenten und über 330 Millionen Besucher:innen zurück. Die neue Show A NEW DAY ist ein weiterer Meilenstein in der 80-jährigen Geschichte.

"Holiday on Ice genießt ein beeindruckendes internationales Renommee und schafft jedes Jahr in Zusammenarbeit mit etablierten Kreativen eine neue Welt auf dem Eis. Innovation ist unser Antrieb, um eine anspruchsvolle Generation von Zuschauer:innen zu begeistern“, so Peter O'Keeffe, CEO von Holiday on Ice.

Holiday on Ice A NEW DAY von 17.01. bis 28.01.2024 in der Wiener Stadthalle.

TICKETS jetzt im Vorverkauf: ab 29 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Rollstuhlbenutzer:innen sowie Begleitung und Senior:innen ab 65 Jahre. Tickets auf www.stadthalle.com, unter 01/79 999 79 und an den Kassen der Wiener Stadthalle. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

DIE TERMINE (15 Vorstellungen)

Mi, 17. Januar 2024: 19.30 Uhr – Premiere

Do, 18. Januar 2024: 19 Uhr

Fr, 19. Januar 2024: 17 Uhr

Sa, 20. Januar 2024: 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr

So, 21. Januar 2024: 11 Uhr* und 15 Uhr

Do, 25. Januar 2024: 19 Uhr

Fr, 26. Januar 2024: 17 Uhr

Sa, 27. Januar 2024: 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr

So, 28. Januar 2024: 11 Uhr* und 15 Uhr – Dernière

* Bei dieser Vorstellung: UNICEF-Station mit Spiel und Spaß für Kinder im Foyer. Mit jedem Ticketkauf wird das Kinderhilfswerk UNICEF unterstützt.

Holiday on Ice Presseportal Fotos, Texte, Video Download

