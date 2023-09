Presseeinladung: VetmedTalk am 07. September 2023

Gesunde Tiere – Zoonosen, Zecken und Co.

VetmedTalk: Heute verstehen. Morgen verändern.

07. September 2023, 18:30 Uhr / online



Beim Spaziergang über Wald und Wiese, im Park in der Stadt oder auf der Alm – Zecken sind mittlerweile in ganz Österreich anzutreffen, und längst nicht mehr nur in den Sommermonaten. Der Grund dafür sind die steigenden Temperaturen aufgrund des Klimawandels. Beim interaktiven online VetmedTalk „Gesunde Tiere – Alles über Zoonosen, Zecken und Co.“ präsentieren Expert:innen aktuelle Themen aus der veterinärmedizinischen Forschung und Praxis und diskutieren ganz im Sinne des One-Health-Gedankens, wie wir mit durch Parasiten und durch Vektoren übertragenen Krankheiten umgehen können, sodass Menschen, Tiere und unsere Umwelt geschützt sind.

Medienberichte warnen vor besonders starken Zeckenjahren und die eindrücklichen Plakate zur Impfung gegen FSME sind längst nicht mehr nur in Ostösterreich vertreten. Doch stimmt es wirklich, dass sich Zecken und andere Parasiten aufgrund der Klimaerwärmung immer früher im Jahr und mittlerweile in fast allen Höhenlagen ausbreiten? Und wie sieht es mit Vektoren wie der Asiatischen Tigermücke, Stechmücken und Gnitzen und ihren einst als tropisch geltenden Krankheitsmitbringseln aus? Müssen wir davon ausgehen, dass Krankheiten wie die Afrikanische Schweinepest, Blauzungenkrankheit, West-Nil-Fieber oder Usutu-Virus in Zukunft auch zu unserem Alltag in Österreich gehören werden? Wenn ja, wie können wir uns als Gesellschaft, aber auch als Landwirt:innen, Haustierhalter:innen und Veterinärmediziner:innen darauf vorbereiten?

Am 7. September diskutieren Expert:innen beim interaktiven Livestream VetmedTalk ab 18:30 Uhr eine Stunde lang über die Zusammenhänge von Klimawandel und Zoonosen, Zecken und Co. Das Besondere: Die Zuseher:innen haben die Möglichkeit, den Podiumsgästen live alle Fragen zum Thema zu stellen. Ob Tipps für den Alltag (wie schütze ich mich, meine Familie und Haustiere am besten vor Zecken, FSME und Borreliose?) oder Fragen zu aktuellen Forschungen aus der Veterinärmedizin: Die Expert:innen geben Einblicke in ihre Tätigkeiten und teilen ihr Fachwissen. Moderiert wird der VetmedTalk von Wissenschaftskommunikator Bernhard Weingartner.

Expert:innen:

Nikolaus Huber (Öffentliches Veterinärwesen und Epidemiologie, Vetmeduni)

(Öffentliches Veterinärwesen und Epidemiologie, Vetmeduni) Anja Joachim (Institut für Parasitologie, Vetmeduni)

(Institut für Parasitologie, Vetmeduni) Katja Silbermayr (Boehringer Ingelheim)

(Boehringer Ingelheim) Adi Steinrigl (AGES)

Moderation: Bernhard Weingartner (Wissenschaftskommunikator und Initiator des Science Slam Österreich)

Über VetmedTalk:

Die VetmedTalk-Eventreihe „Heute verstehen. Morgen verändern.“ ist Teil der Schwerpunktkommunikation der Vetmeduni im Sinne der Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. Einen Überblick über die bisher umgesetzten Maßnahmen und Aktivitäten im Zuge der SDG-Schwerpunktkommunikation der Vetmeduni finden Sie hier.

