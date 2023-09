Nachhaltiges Working- und Community-Zentrum: Dorfplatz ist Generali SME EnterPRIZE Hero

Der Gewinner der Kategorie „Nachhaltiges Geschäftsmodell“ stärkt die ländliche Region und unterstützt lokale Produzent_innen.

Wien/St. Andrä-Wördern (NÖ) (OTS) - Die Dorfplatz STAW GmbH wurde von einer renommierten Jury als SME EnterPRIZE Hero in der Kategorie „Nachhaltiges Geschäftsmodell“ ausgezeichnet. Der Preis der Generali Österreich würdigt das soziale Unternehmen für seine kooperative wirtschaftliche Aktivität und seinen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in St. Andrä-Wördern (STAW). Unter allen österreichischen Gewinner_innen wurde das Unternehmen zusätzlich ausgewählt, um an der internationalen Abschlussveranstaltung des Generali SME EnterPRIZE in Brüssel teilzunehmen. Dabei werden die nachhaltigsten KMU Europas vor den Vorhang geholt.

Leben im Dorf

Dorfplatz STAW hat ein ehemaliges Anwesen im Ortszentrum revitalisiert. Dabei entstanden mietbare Räume für Co-Working-Bereiche, kleine und mittelständische Werkstätten sowie Studios für Handwerk, Kunst und Landwirtschaft. Zusätzlich wurde das Restaurant „Hofküche“ eingerichtet.

Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich, gratuliert zur Auszeichnung als SME EnterPRIZE Hero: „Dorfplatz STAW ist Vorreiter in der Schaffung einer lebendigen und nachhaltigen Umgebung, in der soziale Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen. Durch die Revitalisierung des ehemaligen Gutshofs wurde in St. Andrä-Wördern eine inspirierende Plattform für kreative und nachhaltige Handwerker_innen, Künstler_innen und visionäre Projekte geschaffen. Ein innovatives Umfeld für nachhaltige Kooperationen.“

Bildung und Wissensaustausch, zum Beispiel in Form von Vorträgen, Seminaren oder Repair Cafés sind ein integraler Bestandteil des Projekts. Die Dorfgemeinschaft wird durch frisch gekochte, regionale und biologische Lebensmittel bereichert. Der Innenhof ist öffentlich zugänglich und bietet u.a. einen kleinen Kinderspielplatz, einen offenen Bücherschrank und einen „Fairteiler“ zur Lebensmittelrettung, der von Menschen aller Altersgruppen genutzt wird.

Barbara Oberndorfer und Barbara Resl, die Geschäftsführerinnen von Dorfplatz STAW freuen sich, dass ihre Bestrebungen, die Wertschöpfung und die Lebensqualität in der Region zu stärken, wertgeschätzt werden: „Unser Sieg beim Generali SME EnterPRIZE soll aber auch dazu beitragen, andere Unternehmen zu motivieren, wirtschaftliche Beziehungen wieder menschlicher und ökologischer werden zu lassen, damit weniger die Gewinnmaximierung, sondern vielmehr der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Schutz der Erde im Vordergrund stehen.“

Weitere Platzierungen: Mit nachhaltigem Geschäftsmodell zum Erfolg

Den zweiten Platz der Kategorie „Nachhaltiges Geschäftsmodell“ belegte Carbon Recovery GmbH aus Wien für die ökonomisch und ökologische sinnvolle Wiedergewinnung von Kohlenstoffen aus Altreifen.

Mit dem dritten Platz wurde magdas HOTEL aus Wien ausgezeichnet. Der nachhaltige Tourismusbetrieb integriert Menschen mit Fluchthintergrund in den Arbeitsmarkt. Als Social Business nimmt es eine wichtige Vorbildfunktion ein.

Generali SME EnterPRIZE

Die Generali richtet sich seit 2021 mit ihrer Initiative SME EnterPRIZE an KMU, die sich durch nachhaltige Konzepte auszeichnen. CEO Gregor Pilgram begleitet den Wettbewerb von Beginn an mit großer Freude und ist von der Idee überzeugt: „Für eine lebenswerte Zukunft muss Nachhaltigkeit zum Mainstream werden. Als Lifetime Partner unterstützen und fördern wir soziale und ökologische Projekte.“

Kleine und mittlere Unternehmen in Österreich konnten sich in drei Kategorien bewerben: Nachhaltige Geschäftsmodelle, Nachhaltige Dienstleistungen und Produkte sowie Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit. Auf die Gewinner_innen warteten je 10.000 Euro Preisgeld. Aufgrund der zahlreichen beeindruckenden Bewerbungen wurde heuer erstmals ein mit 3.000 Euro dotierter Sonderpreis für Start-ups vergeben.

Bilder zum Download

GENERALI ÖSTERREICH

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

Die Generali Österreich gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at