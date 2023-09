VP-Sieber: Karl Nehammer wird als erster Kanzler für umfassende Kinderbetreuung sorgen

Es ist herausragend investiertes Geld, wenn die Bundesregierung bis 2030 4,5 Milliarden Euro für Infrastruktur und Personal zur Verfügung stellt und so für Wahlfreiheit der Familien sorgt!

Wien (OTS) - "Karl Nehammer wird als erster Kanzler für umfassende Kinderbetreuung in Österreich sorgen. Im wahrsten Sinne des Wortes braucht es hier einen gemeinsamen Kraftakt, um die qualitativ hochwertige Betreuung unserer Kleinsten nachhaltig sicherzustellen und auszubauen. Es braucht die notwendige Infrastruktur in der Kinderbetreuung um Wahlfreiheit zu garantieren. Genau diese will der Bundeskanzler mit den Bürgermeistern, Gemeinden und Ländern in den kommenden Jahren herstellen. Es ist herausragend investiertes Geld, wenn die Bundesregierung bis 2030 4,5 Milliarden Euro für Infrastruktur und Personal zur Verfügung stellt", lobt der Familiensprecher der ÖVP, Norbert Sieber, die im gestrigen ORF-Sommergespräch angekündigten Pläne des Bundeskanzlers, und betont abschließend: "Als Volkspartei sind wir die Familienpartei Österreichs. Bundeskanzler Nehammer ist sich seiner Verantwortung bewusst und wird sein Wort halten. Das ist ein Gewinn für alle Österreicherinnen und Österreicher." (Schluss)

