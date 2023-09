Schiavones Reise: Von der ALBERTINA nach Osijek

Wien (OTS) - Die ALBERTINA freut sich, das noch nie in seiner Gesamtheit ausgestellte druckgrafische Werk des in Dalmatien geborenen Meisters des Manierismus und in Venedig zur Zeit Titians schaffenden Künstlers, Andrea Meldolla, genannt Schiavone, (Zara, ca. 1510-1515 – Venedig, 1563) der Öffentlichkeit vorstellen zu können.

Die ALBERTINA unterstützt das Museum of Fine Arts Osijek in Kroatien bei dieser einmaligen Schau mit insgesamt 20 Leihgaben, die sowohl Zeichnungen als auch Druckgrafiken umfassen. Die Ausstellung Andrea Meldolla Schiavone – Printmaking Genius of Mannerism wird vom 7. September bis zum 3. Dezember 2023 in Osijek präsentiert.

Durch die großzügige Unterstützung sowohl nationaler als auch internationaler Leihgeber konnte das Projekt ermöglicht werden. Der Hauptteil der ausgestellten Werke stammt aus der ALBERTINA und dem privaten Besitz der Familie Baselitz. Zusätzlich bedeutende Radierungen und Gemälde kommen aus der Universitäts- und Nationalbibliothek in Zagreb, der Bibliothèque Nationale in Paris sowie aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien und aus kroatischen Sammlungen.

Wiederentdeckung eines kaum beachteten Meisters

Das druckgrafische Werk von Andrea Schiavone wird als bedeutsame Verbindung zwischen den Kunstzentren von Parma und Venedig angesehen. Schiavone war der erste Künstler, der die Technik der Radierung in der Lagunenstadt einführte. Er hinterließ ein einzigartiges druckgrafisches Werk, das sich durch außergewöhnliche Expressivität und einen höchst individuellen Umgang mit dem Medium auszeichnet.

Achim Gnann, Experte für Italienische Kunst an der ALBERTINA, hat die Katalogeinträge zu allen Radierungen verfasst und dabei eine bedeutsame Arbeit zur Erforschung der künstlerischen sowie historischen Bedeutung von Schiavones Werk vorgelegt.

Beiträge von Francesca del Torre Scheuch, Chiara Callegari und Milan Pelc runden die Publikation ab, wodurch ein fundiertes und bereicherndes Werk entstanden ist.

Die umfassende Werkschau von Andrea Schiavone im Museum of Fine Arts Osijek wurde von Ivan Roth kuratiert. Sie bietet die einzigartige Gelegenheit, die Hauptwerke dieses manieristischen Meisters zu sehen, der im Umfeld von Titian tätig war.

