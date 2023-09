Karriere bei der NID: Prokura für Christina Al-Kiswini

St. Pölten (OTS) - Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) hat vor kurzem Ing. Christina Al-Kiswini (48), Projektentwicklerin, zur Prokuristin ernannt. Al-Kiswini verstärkt die NID – den Spezialisten für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien – seit 2018. Wichtige freifinanzierte Wohnbauprojekte wie beispielsweise „KOLL.home“ in Wiener Neustadt oder „Das.Kremserberg“ in St. Pölten tragen ihre Handschrift. Künftig wird sie zudem für das herausragende Leitprojekt „Quartier Mitte“, das derzeit in St. Pölten entsteht, verantwortlich zeichnen.

Vor ihrem Wechsel zur NID war die HTL-Absolventin (Höhere Techn. Bundeslehranstalt Krems | Abteilung Hochbau) und geprüfte Immobilientreuhänderin (Bauträger) sowohl im gemeinnützigen Wohnbau als auch – viele Jahre – bei der BUWOG GmbH (Wien) als Projektleiterin für geförderten sowie für freifinanzierten Wohnbau tätig.

„Frau Al-Kiswini hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Fachkompetenz, sehr großes Engagement, unermüdlichen Einsatz und hohes Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Zudem hat sie intensiv an strategischen Projekten mitgewirkt und wird künftig ihr Können und ihre Leidenschaft zusätzlich beim step-by-step wachsenden ‚Quartier Mitte‘ einbringen. Daher freut es mich persönlich sehr, ihr – auch als Zeichen der Wertschätzung – das Vertrauen für die neue Verantwortung als Prokuristin zu schenken“, begründet Geschäftsführer Bmstr. Ing. Michael Neubauer die Entscheidung, die gemeinsam mit dem Aufsichtsrat getroffen wurde.

Al-Kiswini wird mit dem Erhalt der Prokura zukünftig – gemeinsam mit den Prokuristen Andreas Huf (Finanzen & Controlling) und Mag. Michael Grasel (Recht) – NID-Geschäftsführer Neubauer vertreten.

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen.

Die NID ist Träger des Gütesiegels „IMMO-Champion 2023“ in der Kategorie „Entwickler“ – einer Auszeichnung vom KURIER gemeinsam mit dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung). www.nid.immo

