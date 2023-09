ÖVP-Klubobmann Wöginger lobt "Kraftakt zu Gunsten aller Familien"

Das Leben von Familien weiter zu erleichtern, hat für uns als Volkspartei höchste Priorität

Wien (OTS) - "Als Familienvater weiß Karl Nehammer ganz genau, mit welchen Herausforderungen Eltern bei der Kinderbetreuung tagtäglich konfrontiert sind. Österreich ist das Land mit den höchsten Familienleistungen in der Europäischen Union. Darauf ruhen wir uns aber als Volkspartei nicht aus. Ganz im Gegenteil: Karl Nehammer geht die Herausforderungen an und wird die Versorgungslücke bei der Betreuung unserer Kleinsten schließen. Das Leben von Familien weiter zu erleichtern, hat für uns höchste Priorität", betont der Klubobmann und Sozialsprecher der Volkspartei, August Wöginger, bezugnehmend auf das gestrige ORF-Sommergespräch des Bundeskanzlers.

"Es braucht einen regelrechten 'Kraftakt', um für flächendeckende Kinderbetreuung zu sorgen. Als Gemeindepolitiker weiß ich sehr gut, welch Herausforderung die Kinderbetreuung in den Gemeinden ist. Daher ist es sehr wichtig, dass wir als Bund uns gemeinsam mit den Gemeinden und Ländern diesem Thema annehmen. Konkret werden wir bis 2030 4,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung stellen", stellt Wöginger fest, der abschließend unterstreicht: "Die Bundesregierung mit Kanzler Karl Nehammer an der Spitze setzt ihre erfolgreiche Familienpolitik – die wir auch mit dem Familienbonus eindrucksvoll zeigen – fort, um gezielt Familien mit Kindern zu unterstützen. Und das werden wir auch in Zukunft tun." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432

http://www.oevpklub.at